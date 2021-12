Il trailer di Texas Chainsaw Massacre, il sequel Netflix di Non Aprite quella Porta

Texas Chainsaw Massacre, il sequel diretto di Non Aprite quella Porta, del 1974 diretto da Tobe Hooper, arriverà in esclusiva su Netflix il 18 febbraio 2022 e potete vedere le prime immagini ufficiali in questo nostro articolo. L’account Twitter ufficiale di Netflix Geeked ha condiviso il primo trailer di Texas Chainsaw Massacre. Vediamolo insieme.

Il trailer di Texas Chainsaw Massacre

Non Aprite quella Porta narrava la storia di un gruppo di cinque ragazzi texani che finiscono nelle grinfie di una famiglia di assassini cannibali tra i cui componenti spicca Leatherface, che diverrà uno dei più famosi assassini seriali del cinema dell’orrore oltre che il personaggio principale di questo e altri film.

La storia di Texas Chainsaw Massacre riprenderà molti anni dopo quella originale, con Leatherface che si sta nascondendo cercando di essere una brava persona, sebbene le persone che arriveranno in città risveglieranno il male che è in lui. Il trailer ci dà un assaggio di quello che dobbiamo aspettarci da sequel, tra cui un’atmosfera inquietante, creata con inquadrature di una casa buia e vuota e suoni minacciosi. La frase: “Nel 1974, è nata una leggenda dell’horror. Nel 2022, il volto della follia ritorna” collega il nuovo film all’originale.

Il resto del video mostra Leatherface che si prepara e i volti spaventati delle sue vittime, una delle quali è intrappolata in un seminterrato mentre una motosega taglia il pavimento sopra di lei. Infine, l’assassino regge un volto umano reciso, con le spalle alla telecamera.

In 2022, the face of madness returns. TEXAS CHAINSAW MASSACRE, only on Netflix February 18. pic.twitter.com/SSxJDRdeiR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 4, 2021

Fede Álvarez sarà il produttore del progetto. Ryan Tohill e Andy Tohil sono stati annunciati come registi nel febbraio 2020, ma hanno abbandonato l’agosto successivo per divergenze creative, e ora sarà David Blue Garcia a dirigere il film.

Nel cast del nuovo film troviamo Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy, mentre Mark Burnham vestirà i panni e la maschera di Leatherface. Nell’attesa recuperate la collezione completa dei film appartenenti alla saga di Non Aprite quella Porta in Home Video su Amazon.