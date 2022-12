La piattaforma streaming Prime Video il trailer di The Legend of Vox Machina 2 e confermato la data di uscita della attesissima serie aniamta. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa produzione e godiamoci, nell’attesa della sua uscita, il trailer ufficiale.

Data di uscita e il trailer di The Legend of Vox Machina 2

Il trailer di The Legend of Vox Machina 2 ci permette di dare un primo sguardo alla seconda della serie animata. Siete pronti a vivere nuove esilaranti avventure in compagnia dei protagonisti e di numerosi draghi fiammeggianti?

trailer di The Legend of Vox Machina

Dalle immagini mostrate nel trailer, possiamo dunque scoprire più da vicino i quattro membri del Chroma Conclave, un gruppo di potenti draghi distruttivi che nell’opera lavorano in squadra nelle vesti di principali antagonisti di Vox Machina. Il trailer pubblicato da Prime Video introduce la seconda stagione partendo proprio con quanto successo nella prima, mantenendo dunque di fatto la corretta linea temporale della storia. Durante un momento di quiete e festa, a Emon fanno intrusione quattro draghi cromatici con l’obbiettivo di mettere a fuoco la città. Riusciranno gli abitanti di Emon e Vox Machina a mettersi al riparo da questo potente attacco? Riusciranno a contrastare l’ira dei draghi? Nell’attesa di sapere come evolverà la storia, condividiamo con voi il trailer ufficiale della seconda stagione di The Legend of Vox Machina!

Nella nuova stagione di The Legend of Vox Machina troviamo il ritorno del cast che ha dato voci ai protagonisti nelle loro versioni originali. Tra questi troviamo Laura Bailey che presta la voce a Vex, Taliesin Jaffe a Percy, Ashley Johnson interpreta Pike, Liam O’Brien è Vax e Matthew Mercer vesti il ruolo di Lord Briarwood (e non solo). La lunga lista continua poi con Marisha Ray nei panni di Keyleth, Sam Riegel in quelli di Scanlan, Travis Willingham interpreta Grog, Stephanie Beatriz è Lady Kima of Vord mentre Indira Varma interpreta Lady Allura Vysoren. Infine troviamo Gina Torres nel ruolo di Keeper Yennen, Kelly Hu in quello di Anna Ripley ed Esme Creed-Miles in quello di Cassandra.

Oltre a tutti questi grandi ritorni, all’interno del cast di The Legend of Vox Machina si sono aggiunte numerose altre grandi personalità. Nella seconda stagione hanno infatti fatto il loro debutto il famoso attore Henry Winkler, noto tra le tante cose per la sua interpretazione di Fonzie, il personaggio protagonista della serie TV Happy Days. Henry Winkler, in questa nuova stagione, interpreta i panni del bis-bisnonno di Pike, l’NPC Wilhand Trickfoot. Il team che compone il cast si conclude poi con Billy Boyd, Cheech Marin, Lance Reddick, Will Friedle, Cree Summer, Alanna Ubach , Mary Elizabeth McGlynn, Troy Baker, Sendhil Ramamurthy e Ralph Innerson.

The Legend of Vox Machina 2 è pronta a fare il suo debutto sulla piattaforma streaming Prime Video il 20 gennaio 2023. Nel corso di un mese, la serie vedrà la luce di tre episodi ogni venerdì, per un totale di 12 episodi complessivi. Dunque, segnate in agenda la data e non perdetevi questo importante appuntamento. Vi ricordiamo inoltre che la prima stagione è attualmente disponibile su Prime video, scoprite la nostra recensione!