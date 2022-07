Nel corso del panel dedicato a The Walking Dead non sono mancate novità da AMC, che ha rilasciato l’ultimo trailer di The Walking Dead 11: The Last Episodes, la terza parte della stagione conclusiva della serie ormai diventata un cult. Lo ha diffuso durante il San Diego Comic-Con 2022, l’ultimo che vedrà coinvolta la serie di Fox/Disney Plus in vista degli otto episodi in totale che la compongono e dopo ben 11 stagioni e 12 anni di presenza sul piccolo schermo.

L’ultimo trailer di The Walking Dead 11

Nel finale dell’ultimo trailer di The Walking Dead 11 Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan) e il gruppo di sopravvissuti di Negan (Jeffrey Dean Morgan) combattono la battaglia finale con il Nuovo Ordine Mondiale: il governatore Pamela Milton (Laila Robins) e Lance Hornsby (Josh Hamilton), l’amministratore del Commonwealth.

trailer The Walking Dead 11

Di seguito potete vedere il trailer di The Walking Dead 11 – Parte 3

Come riportato da comicbook.com, oltre all’ultimo trailer, AMC ha pubblicato la sinossi degli ultimi episodi di The Walking Dead 11 – parte 3:

Negli episodi finali di The Walking Dead le minacce si nascondono dietro ogni angolo, vive e morte, poiché ogni gruppo continua a rimanere intrappolato in situazioni incontrollabili. La pressione incombe ed è legata al giorno della resa dei conti per tutti. La somma dei loro viaggi individuali ne diventerà uno unico o li dividerà per sempre?

Il cast di The Walking Dead 11 include Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Principessa), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

L’Universo di The Walking Dead

Ricordiamo che il futuro del TWD Universe non è in pericolo. Il franchise include la serie antologica composta da sei episodi Tales of the Walking Dead, di cui oggi è arrivato il primo trailer e che uscirà negli States il 14 agosto; l’ottava stagione di Fear the Walking Dead; la serie ancora senza titolo incentrata su Daryl Dixon e con Reedus; e lo spinoff con protagonisti Maggie e Negan dal titolo Isle of the Dead, che sarà presentato in anteprima nel 2023 su AMC e AMC+. La rete, lo segnaliamo, sta anche sviluppando un progetto che vedrà il ritorno di Rick Grimes (Andrew Lincoln).

The Walking Dead: The Last Episodes debutterà il 2 ottobre 2022 su AMC e AMC+. Se volete rivedere la serie dall’inizio, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare la prima stagione completa di The Walking Dead oppure recuperare tutte le stagione su Disney Plus.

