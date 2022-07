Arriva direttamente dal San Diego ComiCon 2022 il primo trailer di Transformers: Earthspark, la nuova serie animata dedicata ai celebri robot transformabili, che introdurrà una nuova generazione di autobot. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

La prossima generazione è protagonista del trailer di Transformers: Earthspark

Transformers: Earthspark introdurrà i primi autobot nati sulla Terra ovvero Twitch e Thrash che verranno accolti dalla famiglia Malto che si ritroverà quindi coinvolta nella battaglia fra gli Autobot e non i classici Decepticons bensì contro il perfido Mandroid che vuole sterminare tutti i cybertroniani sulla Terra. Non mancheranno ovviamente gli autobot più amati da tutte le generazioni di fan come Optimus Prime e Bumblebee.

Attesa per il prossimo novembre su Paramount Plus e Nickelodeon, la prima stagione di Transformers: Earthspark sarà composta da 26 episodi. Oltre al trailer che vi riportiamo subito sotto, è stato anche ufficializzato il cast di voci originali con alcuni volti noti.

Eccovi il trailer di Transformers: Earthspark:

Eccovi invece il cast di voci originali:

Fra i volti noti citati poco sopra, Danny Pudi (Community) come Bumblebee, Alan Tudyk (Resident Alien) come Optimus Prime e Rory McCann (Il Trono di Spade) come Megatron. Completano il cast Cissy Jones come Elita-1 e Diedrich Bader come Mandroid. Zeno Robinson, Kathreen Khavari, Jon Jon Briones, Benny Latham, Zion Broadnax e Sydney Mikayla saranno rispettivamente le voci della famiglia Malto ovvero Thrash, Twitch, Alex, Dot, Mo, and Robby, respectively.

Ricordiamo infine che recentemente i Transformers sono stati protagonisti di una trilogia animata, intitolata War of Cybertron, trasmessa in streaming su Netflix che però non ha entusiasmato né i nuovi né i vecchi fan del franchise.