Come ben sappiamo, l’anime di Uzaki-Chan Wants to Hang Out (Uzaki-chan wa Asobitai!) adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da TAKE ed edito in Italia da Star Comics, continuerà con una seconda stagione. È stato pubblicato il primo trailer completo e la key visual della seconda stagione che potremo vedere, secondo quanto riportato, questo autunno!

Il divertente e caotico trailer di Uzaki-chan Wants to Hang Out! 2

Uno dei registi degli episodi della prima stagione, Shinichi Fukumoto, è ora l’assistente alla regia della seconda stagione. Nella nuova stagione, Masahiko Suzuki e Shinpei Koikawa si uniranno a Manabu Kurihara come direttori dell’animazione. Satoshi Ōkubo è sia il nuovo art director che l’art setting artist. Haruko Nobori e Yūsuke Yamamoto sono rispettivamente il nuovo artista color key e il direttore della fotografia del compositing. Satoshi Igarashi sta ora collaborando con Tatsuya Yano, Yuri Morita e Naoki Tani (HANO) sulla musica.

Nel trailer, che potete vedere qui sotto, si scatena letteralmente il caso tra i nostri protagonisti. Di certo la seconda stagione sarà divertente ed esilarante come la prima:

A proposito della serie

L’anime è stato trasmesso per la prima volta a luglio a settembre 2020 ed è stata trasmessa da Crunchyroll (scoprite qui il palinsesto estivo). Si tratta dell’adattamento dell’omonimo manga scritto e illustrato da Take. È stato serializzato tramite il sito web Dra Dra Sharp di Niconico Seiga da dicembre 2017 e raccolto in otto volumi tankōbon da Fujimi Shobo a partire da marzo 2022.

In Italia esce per la Star Comics e potete leggere la nostra recensione a questo articolo.