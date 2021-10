Sono stati diffusi il trailer e la data di uscita de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Isayama ed edito in Italia per Planet Manga, la quale comincerà ufficialmente il 9 gennaio 2022 con l’episodio numero 76 intitolato Danzai (Condanna).

Trailer e data di uscita de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale – Parte 2

In concomitanza alla dichiarazione della data è stato anche diffuso un trailer nuovo di zecca per preparare gli appassionati alla grande battaglia finale.

Eccolo di seguito:

Prima dell’inizio della parte 2 sarà trasmessa, poi pubblicata in OAD (original anime DVD), una speciale raccolta della storia sino od ora adattata dal punto di vista di Levi, Annie, Mikasa e altri personaggi.

La stagione finale, il cui obiettivo è quello di adattare la conclusione del manga arrivata ad aprile 2021, è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 7 dicembre 2020 e il 29 marzo 2021. La prima parte stagione finale è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID e Amazon Prime Video. Da poco è visibile anche su Netflix.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti – stagione finale include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

L’Attacco dei Giganti: il finale del manga in Italia

A proposito di finale, ricordiamo, che dal 25 ottobre 2021 Planet Manga pubblicherà l’ultimo volume del manga, il numero 34. Cliccate qui per i dettagli che vi invitiamo a consultare per scoprire le edizioni da collezione del numero. Nel frattempo non perdetevi il più recente volume disponibile su Amazon sia in edizione regolare che variant.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 33 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà il 9 gennaio 2022.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Ecco una trama dell’opera: