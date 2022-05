La Star Wars Celebration di quest’anno è stata consegnata agli archivi e non sono mancati grandi annunci per i fan. Tra i tanti è stato mostrato il trailer della seconda stagione di The Bad Batch, serie animata incentrata sul gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch, introdotti in The Clone Wars.

The Bad Batch: trailer e data di uscita della seconda stagione

I nuovi episodi arriveranno in autunno su Disney+. Come si evince dal trailer, ci sarà un salto temporale tra la prima e la seconda stagione dello show e Omega appare con un look più anziano e con armatura nuova di zecca. I cloni dovranno trovare la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra.

Quando l’Imperatore eseguì l’Ordine 66, la Bad Batch fu l’unica unità di cloni a non cadere sotto il suo controllo mentale. Il rinnovo di The Bad Batch era stato annunciato lo scorso agosto a seguito del grande successo di critica e pubblico. Tra i produttori esecutivi figurano Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett.

Questa la sinossi ufficiale: Sono passati mesi dagli eventi di Kamino e i membri della Bad Batch continuano il loro viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che già conosciuti, e affronteranno una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in luoghi nuovi e inaspettati.

In Star Wars: The Bad Batch Dee Bradley Baker presta la voce Bad Batch e Michelle Ang a Omega. Non sono mancati anche alcuni graditi ritorni dei personaggi preferiti dai fan come Ming-Na Wen che ha doppiato Fennec Shand, apparsa in live action in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.

La seconda stagione di The Bad Batch non sarà l’unica serie animata a tema Star Wars in arrivo quest’anno. In autunno uscirà infatti su Disney+ Tales of the Jedi, show antologico che racconterà inedite avventure dei Jedi visti nella trilogia prequel e non solo. La serie avrà le stesse animazioni di The Bad Batch e sarà composta da sei episodi, scritti interamente da Dave Filoni.

Nel frattempo vi ricordiamo che sulla piattaforma di streaming sono disponibili i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi e che ad agosto uscirà Andor, serie prequel del film Rogue One.