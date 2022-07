Warner Bros. ha diffuso in rete il trailer ufficiale e la data di uscita di Batman and Superman: Battle of the Super Sons, nuovo film animato della DC che vedrà Damian Wayne/Robin e Jonathan Kent/Superboy affrontare i rispettivi padri e il resto della Justice League, sotto il controllo di Starro il Conquistatore.

Trailer e data di uscita del nuovo film animato della DC

Il film ha inizio quando l’undicenne Jonathan Kent copre di avere dei superpoteri, spingendo il mezzo kryptoniano nel complicato mondo dei supereroi e dei supercriminali, che ora sono sotto attacco da parte di una malevola forza aliena nota come Starro.

È una corsa contro il tempo: Jonathan deve unire le forze con l’assassino diventato ragazzo prodigio Damian Wayne per salvare i loro padri (Superman e Batman) e proteggere il pianeta diventando i Super Figli che erano destinati a essere.

Oltre al film di 79 minuti, Battle of the Super Sons include una nuova featurette intitolata Rival Sons: Jonathan e Damian. “Le eredità si scontrano quando Jonathan Kent e Damian Wayne mettono da parte le loro differenze, formando un’improbabile alleanza per salvare il mondo”, si legge nella descrizione ufficiale.

Batman and Superman: Battle of the Super Sons uscirà in Blu-Ray, 4K UHD e digital download il 18 ottobre. Creato da Grant Morisson e Andy Kubert, Damian Wayne è apparso per la prima volta nelle pagine di Batman #655 (2006), diventando in seguito il quinto personaggio della DC a prendere il mantello di Robin, seguendo le orme di Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake e Stephanie Brown.

Jonathan Ken, creato da Dan Jurgens, è invece apparso per la prima volta in Superman #2: Convergence (2015), come il figlio di Clark Kent e Lois Lane, diventando il terzo personaggio nella continuity dei fumetti a prendere il nome di Superboy. Nel 2011 è addirittura diventato Superman in assenza del padre. Jonathan Kent e Damian Wayne hanno unito per la prima volta le forze nel rilancio del 2016 della DC, intitolato Rebirth.