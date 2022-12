Showtime ha rivelato un minaccioso teaser trailer ufficiale per annunciare la data di uscita di Yellowjackets 2. “Non avrai fame per molto“, si legge nella descrizione del video…

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets è una serie che è stata presentata in anteprima su Showtime il 14 novembre 2021. La prima stagione è andata in onda per un totale di 10 episodi, concludendosi il 16 gennaio 2022. La produzione della seconda stagione è iniziata lo scorso agosto.

La serie racconta la storia di una squadra di giocatrici di calcio delle scuole superiori del New Jersey, che si è schiantata nel deserto canadese durante un volo per Seattle per un torneo, nel 1996. Dopo l’incidente, le ragazze hanno dovuto attendere i soccorsi per 19 mesi, durante i quali si sono suddivise in “clan” e hanno iniziato ad abbigliarsi con pelli di animali cacciati da loro stesse… Yellowjackets racconta simultaneamente due storie distanti nel tempo: i tentativi delle ragazze di sopravvivere nel 1996 sia le loro vite odierne. Anche 25 anni dopo, tuttavia, scoprono che “ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt’altro che finito“.

Trailer e data di uscita di Yellowjackets 2

Yellowjackets vanta un cast che include, fra gli altri, Sophie Nélisse (Storia di una ladra di libri) nei panni di Shauna Shipman, Jasmin Savoy Brown (Scream) nel ruolo di Taissa Turner, Sophie Thatcher (The Book of Boba Fett) nei panni di Natalie “Nat” Scatorccio, Sammi Hanratty (Shameless) nei panni di Misty Quigley, Liv Hewson (Santa Clarita Diet) nella parte di Vanessa “Van” Palmer e Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road) nei panni di Lottie Matthews.

Melanie Lynskey (Come la Prima Volta), Tawny Cypress (Heroes), Juliette Lewis (Cape Fear), Christina Ricci (La Famiglia Addams, Mercoledì), Lauren Ambrose (Nel Paese delle Creature Selvagge) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) interpretano le versioni adulte dei rispettivi personaggi. Al suo debutto su Showtime, Yellowjackets ha ricevuto un’accoglienza straordinariamente positiva, inclusa la nostra (qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione della serie thriller-horror).

Infine, ecco qui di seguito il nuovissimo trailer contenente la data di uscita di Yellowjackets 2:

Yellowjackets 2 farà il suo debutto il 24 marzo 2023. Tutti e 10 gli episodi che compongono la prima stagione di Yellowjackets sono disponibili per la visione in esclusiva su Sky o, in alternativa, su NOW TV. Le puntate sono quindi disponibili per la visione in streaming on demand su Sky Go e su NOW TV. Se siete curiosi di scoprire quali sono le migliori serie televisive presenti su NOW TV, leggete questo nostro articolo!