Trailer e data d’uscita per Summer Time Rendering

L’anime Summer Time Rendering, adattamento dell’omonimo manga di Yasuki Tanaka, pubblicato in Italia da Star Comics, uscirà in tutto il mondo su Disney+. Non sapevamo ancora però la data d’uscita, né le informazione generali sull’anime. Ora, durante l’evento Jump Fest 2022 è stato rivelato il trailer, la nuova key visual e informazioni riguardanti la produzione.

Summer Time Rendering: trailer, key visual e staff

Summer Time Rendering si comporrà di ben venticinque episodi, quindi coprirà tutta la storia del manga (potete recuperarlo su Amazon!). Quando potremo vedere l’anime? La messa in onda è prevista per aprile 2022.

Per quanto riguarda il cast Natsuki Hanae interpreta Shinpei Ajiro, Anna Nagase è Ushio Kofune, mentre Saho Shirasu intepreta Mio Kofune.

Questa la nuova key visual:

Lo staff vede Ayumu Watanabe (Space Brothers, Children of the Sea) dirigere la serie presso lo studio OLM (Berserk). Hiroshi Seko (Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100) si occupa delle sceneggiature e della composizione dell’anime. Miki Matsumoto (Major 2nd, Angels of Death) cura il character design. Kusanagi (Berserk) si occupa dei fondali e Keiichi Okabe, Ryuichi Takada e Keigo Hoashi (NieR) compongono la colonna sonora presso MONACA.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Summer Time Rendering: il manga

Il manga Summer Time Rendering (Samā Taimu Renda) è scritto e illustrato da Yasuki Tanaka ed è stato serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha con cadenza settimanale da 23 ottobre 2017 al 1º febbraio 2021. A partire dal 4 novembre 2020, è stato raccolto in 12 volumi tankōbon sempre da Shueisha, con il primo volume pubblicato il 2 febbraio 2018.

In Italia la serie è stata acquistata dalla casa editrice Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 19 giugno 2019: