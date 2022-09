Annunciato al Jump Festa di dicembre 2021, Rurouni Kenshin (Kenshin: Samurai Vagabondo nell’edizione italiana), il manga scritto e disegnato da Nobuhiro Watsuki, ispirerà il remake anime che adatterà l’opera originale dal suo vero inizio.

Trailer e dettagli del remake anime di Rurouni Kenshin

Realizzato dallo studio di animazione LIDEN FILMS per la regia di Hideyo Yamamoto ( Strike the Blood , Magical Girl Spec-Ops Asuka , Cells at Work! Code Black ) , in occasione del Aniplex Online Fest 2022, svoltosi nelle ultime ore in Giappone, apprendiamo che la nuova serie comincerà nel 2023. E’ stato svelato anche il nuovo trailer che rivela il dolce incontro tra una delle storiche e amate serie anime con l’alta definizione:

In merito al restante staff, ad oggi svelato, Terumi Nishii è il character designer e Hideyuki Kurata si occupa della composizione della serie. Yu Takami compone le musiche.

Soma Saito doppia Kenshin Himura e Rie Takahashi entra nei panni di Kaoru Kamiya. I due personaggi citati sono stati rivelati in due key visual differenti. Possiamo guardarli di seguito:

Rurouni Kenshin: a proposito dell’opera

Rurouni Kenshin di Nobuhiro Watsuki è stato serializzato dal 2 settembre 1994 al 4 novembre 1999 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e in seguito i singoli capitoli sono stati raccolti in 28 volumi tankōbon. L’edizione italiana è stata pubblicata da Star Comics nella collana Kappa Extra dal 1º aprile 2001 al 10 luglio 2003. La perfect edition del manga è in corso di pubblicazione sempre dalla casa editrice perugina (recuperate qui la nostra recensione). Cliccate qui, invece, per recuperare il primo fantastico volume adatto anche per i neofiti.

Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella storia del Giappone, un’epoca che rigetta le violenze e i disordini e che si propone di traghettare il Giappone verso un futuro radioso di pace e civiltà. Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, attivo durante gli anni del tramonto dello shogunato Tokugawa, emerge una figura errante enigmatica e incredibilmente moderna: Kenshin, spadaccino che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portando con sé una katana a lama invertita, priva di taglio. Attraverso le sue avventura e la sua scoperta di valori e sentimenti nuovi come amicizia, amore e calore umano, assisteremo al cambiamento repentino di un paese e di un popolo che si dirigono improvvisamente e a ritmo spedito verso la modernità. Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia ora quanto dalle nuove generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la perfect edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi.

Dal manga sono stati tratti un’anime, una coppia di romanzi light novel, alcuni OAV nonché un film animato. Inoltre, la Warner Bros. ha prodotto un adattamento cinematografico live-action uscito nei cinema nell’agosto 2012 con Takeru Satō come protagonista.