La guerra contro i Giganti avanza nel trailer finale de L’Attacco dei Giganti 4 Parte 3 che esordirà il prossimo 4 marzo. Si tratta della prima parte del finale dell’adattamento anime ispirato al manga L’attacco dei Giganti di Hajime Isayama (invitiamo ad acquistare qui su Amazon lo sconvolgente ultimo volume che chiude la serie) che condurrà la serie alla sua naturale conclusione attesa da tantissimi appassionati. In occasione dell’imminente lancio della prima metà è stato diffuso il trailer finale.

Il trailer finale de L’Attacco dei Giganti 4 Parte 3

Le nuove sequenze sono animate da uno scenario di guerra e giganti che avanzano da nessun’altra parte se non verso la distruzione. I componenti principali di soldati sono pronti all’azione disperata finalizzata a salvare l’umanità dopo una vita di precarietà. Lo studio di animazione MAPPA mostra immediatamente i risultati del grande e longevo lavoro svolto offrendo, attraverso gli occhi dei personaggi, un assaggio emozionante della guerra finale. Mikasa, Armin, Levi, Hange e tutti gli altri sono riuniti per scongiurare l’avanzata della marcia infernale dei giganti, ma la priorità è altresì rinsavire il controllore di questa coordinata impazzita, il lontano amico Eren ormai tra le viscere del gigante fondatore.

Cosa accadrà? Quali saranno i colpi di scena e chi vincerà la lunga guerra senza fine? Lo scoprirete presto.

Ecco, nel frattempo, il trailer finale diffuso da ANIME PONY CANYON:

Si apprende, in più, che il gruppo SIM eseguirà la opening dell’episodio speciale col singolo Under the Tree.

L’Attacco dei Giganti 4 – cosa sappiamo

Ricordiamo che la seconda e ultima ondata, invece, arriverà nel corso del 2023. I dettagli sono ora ignoti.

Lo studio di animazione MAPPA dichiarava con le seguenti parole la scelta della divisione in due trimestri:

Siamo lieti di annunciare la data di uscita della parte conclusiva della stagione finale de L’Attacco dei Giganti. Il nostro obiettivo era inizialmente di proiettare l’intera parte finale dal 4 marzo 2023. Tuttavia, nel corso del processo di produzione, il carico di lavoro è divenuto più ampio ed insidioso del previsto. Pertanto, dopo un meeting con il consiglio di amministrazione, abbiamo deciso di pubblicarla in due trimestri.

Siamo rammaricati sinceramente con tutti coloro che stanno attendendo la parte conclusiva dell’adattamento. Tutti i nostri dipendenti e addetti ai lavori stanno dando il massimo per condurre il progetto sino alla fine, pertanto siamo speranzosi nella vostra pazienza.

La seconda parte della Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti è andata in onda il 9 gennaio 2022 per un totale di 12 episodi e ha trasposto sino al capitolo 130 del manga. La terza e ultima parte adatterà i restanti 9 per poi concludere definitivamente la storia del maestro Isayama.

La serie anime è disponibile per la visione in Italia con sottotitoli mediante Crunchyroll dal 9 gennaio 2022.

Di seguito proponiamo una sinossi:

Sono passati quattro anni da quando i componenti dell’Armata Ricognitiva hanno raggiunto la litoranea e ora il mondo è differente. Le cose si stanno riscaldando adesso che il destino dell’Armata Ricognitiva e degli abitanti dell’isola di Paradis è determinato . A proposito di Eren, dove sarà? Riapparirà prima che le tensioni secolari tra Marley e Eldia si traducano nella guerra di tutte le guerre?

La prima parte della Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti ha avuto inizio il 7 dicembre 2020 per poi concludersi il 29 marzo 2021 collezionando un totale di 16 episodi. La serie anime è stata prodotta da Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, fra gli altri adattamenti) e in Italia è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su Prime Video. Da poco è visibile anche su Netflix.

La seconda parte è ora disponibile doppiata in italiana su Prime Video.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.