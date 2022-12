Il primo trailer di Gen V, la serie spinoff di The Boys, è stato pubblicato durante il CCXP, dando ai fan una prima occhiata ai giovani supereroi che frequentano la Godolkin University. In perfetto stile The Boys, il primo sguardo presenta molto sangue e budella, ma aggiunge pupazzi e alcuni volti familiari della serie principale.

Il super velocista dei Sette, A-Train (Jessie T. Usher), la vicepresidente della Vought Ashley Barrett (Colby Minifie) e il regista dell’Alba dei Sette Adam Bourke (Paul Jeffrey Byrne) sono tra i volti familiari che appaiono nel trailer, insieme ai nuovi ​​dello spinoff.

Il primo, violentissimo trailer di Gen V, la serie spinoff di The Boys

Gen V ha come protagonisti Lizzie Broadway nei panni di Emma Shaw e Jaz Sinclair nel ruolo di Marie Moreau. Altri membri del cast sono Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Shelley Conn, Asa Germann, Derek Luh, Chance Perdomo, Maddi Phillips, Marco Pigossi e London Thor.

La Godolkin University, sede principale della Gen V, prende il nome da John Godolkin. Sebbene i G-Men siano considerati la risorsa più redditizia per la società di supereroi malvagi di The Boys, Vought, Godolkin e i G-Men commettono, in realtà, tutta una serie di reati e crimini spietati.

Qui di seguito, ecco il primo trailer di Gen V, lo spinoff di The Boys:

La stagione 1 di Gen V dovrebbe uscire prima della stagione 4 di The Boys. Mentre, come già detto, alcuni attori di The Boys stanno per passare alla Gen V, a uno di loro non è stato ancora chiesto di apparire in Gen V: si tratta dell’interprete di Hughie Campbell, Jack Quaid. L’arco degli G-Men, nei fumetti di The Boys, ruota attorno a Hughie che va sotto copertura tra i ranghi dei G-Men, per cui non è da escludere che Quaid farà la sua comparsa più avanti nella serie.

Gen V, lo spinoff di The Boys, sarà distribuito in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2023. Fate i vostri acquisti a tema The Boys qui su Amazon!