Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai, una serie animata prequel che racconta le origini di Mr. Wing e Gizmo, due dei personaggi più amati del classico horror-comedy Gremlins del 1984.

Il Trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai

Ambientata nella Cina degli anni ’20, la serie segue il giovane Sam Wing e il suo fedele compagno Mogwai, Gizmo, mentre si avventurano attraverso la campagna cinese, incontrando creature colorate e spiriti del folklore cinese, ma anche mostri pericolosi.

Gremlins Secrets of the Mogwai

Il trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai è stato accolto con grande entusiasmo dai fan del franchise, che non vedono l’ora di scoprire le origini di Mr. Wing e Gizmo e le avventure che hanno vissuto insieme in Cina. Il trailer mostra le due creature affrontare vari pericoli e incontrare nuovi amici, ma anche nemici, come il malvagio principe Nuó e il suo esercito di demoni.

La serie sembra avere uno stile visivo simile al film originale, con i personaggi disegnati in modo dettagliato e una grande attenzione ai dettagli. La serie animata debutterà su HBO Max, anche se al momento non si conosce la data esatta di uscita.

La promessa di Joe Dante

Secondo quanto riportato, il regista del film originale Joe Dante ha recentemente parlato di Gremlins: Secrets of the Mogwai, promettendo ai fan che la serie animata sarà “tutto ciò che vogliono”.

Joe Dante ha inoltre elogiato l’animazione come mezzo per realizzare storie che sarebbero troppo costose per il cinema.

È ambientato in Cina negli anni ’20, è animato ed è molto grande, nel senso che se provassi a girarlo come un film per il cinema, sarebbe scandalosamente costoso. Ma nell’animazione, riesci a farla franca con quasi tutto ciò che si può pensare.

Vi ricordiamo infine che su Amazon potete trovare il film da cui tutto ebbe inizio nella sua versione Home Video 4K UltraHD.