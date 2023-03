Prime Video ha diffuso il trailer italiano di Citadel, si tratta di un rivoluzionario progetto internazionale prodotto dalla AGBO dei Fratelli Russo mentre lo showrunner è David Weil. La prima stagione di Citadel sarà composta da 6 episodi: i primi due che debutteranno il 28 aprile su Prime Video, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì, sino al 26 maggio. In Citadel, Richard Madden interpreta Mason Kane, al suo fianco Priyanka Chopra Jonas veste i panni di Nadia Sinh, Stanley Tucci quelli di Bernard Orlick.

Il trailer italiano di Citadel, la serie internazionale di spionaggio di Prime Video

Citadel è la prima serie che darà il via ad un franchise globale che si svilupperà con altre serie e storie interconnesse.Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente, e vede protagonisti i migliori interpreti, costituendo un franchise globale peculiare. Le serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

Ecco il trailer italiano di Citadel:

Questa la sinossi ufficiale di Citadel: