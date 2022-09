Sono stati diffusi molteplici dettagli, fra cui le prime immagini, la data di uscita ufficiale, poster promozionali e il primo trailer di National Treasure: Edge of History, serie TV sequel dell’omonimo progetto targato Disney che ha avuto Nicholas Cage come protagonista. Questi dettagli e il trailer sono stati presentati in occasione del D23 Expo ed è attualmente disponibile sul profilo twitter ufficiale di Disney Plus.

Nuovi dettagli e trailer di National Treasure: Edge of History

In base a quello che sappiamo sulla trama di National Treasure: Edge of History al centro di tutto troviamo il personaggio di Jess (interpretato da Lisette Alexis), descritta come una donna forte e indipendente pronta a imbarcarsi in un’avventura che la cambierà per sempre. Il suo passato familiare è segnato da alcuni eventi traumatici, come la recente scomparsa della madre e la precedente del padre. Cresciuta prevalentemente dal primo genitore, con alle spalle una famiglia dalla storia misteriosa, Jess si porrà l’obiettivo di ritrovare un particolare tesoro strettamente legato alle passate vicende della sua famiglia.

Eccovi il trailer di National Treasure: Edge of History:

Il franchise di National Treasure (da noi arrivato come Il mistero dei templari), trova le sue origini nel primo film con protagonista Nicolas Cage del 2004 che riscosse un discreto successo tanto da generare un sequel. Il franchise è ora pronto a tornare dopo parecchi anni con questo reboot in un formato seriale leggermente differente dai progetti principali.

National Treasure: Edge of History vede nel cast alcuni volti che risulteranno immediatamente familiari ai fan di questa saga: Lyndon Smith, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues e Catherine Zeta-Jones, confermando la sua uscita ufficiale, sul catalogo Disney Plus, per il 14 dicembre 2022.

