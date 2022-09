Non poteva esserci momento migliore del D23, l’annuale incontro di Disney in cui vengono rivelati nuovi dettagli sul futuro delle più amate IP del colosso dell’entertainment, per svelare quale sia stato il destino di Nick Fury, l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. del Marvel Cinematic Universe. Una domanda che i fan del franchise si stanno facendo da lungo tempo, e che ha trovato parzialmente risposta grazie alla scelta dei Marvel Studios di mostrare finalmente il trailer di Secret Invasion, prossima serie del Marvel Cinematic Universe che vedrà Fury come protagonista.

Al D23, i Marvel Studios hanno mostrato il trailer di Secret Invasion

Al termine di Spider-Man: No Way Home avevamo scoperto come il Fury che aveva accompagnato Parker nella sua avventura fosse in realtà Talos, mutaforma Skrull, che aveva preso il posto del vero Fury, occupato nello spazio a bordo di una stazione spaziale a ordire uno dei suoi piani. Secondo quanto mostrato nel trailer di Secret Invasion, la serie dovrebbe dare le risposte a lungo attese, tenendo anche presente un trend narrativo che nella Fase Quattro ha caratterizzato la maggior parte delle storie: fare i conti con quanto vissuto durante il Blip.

Nel suo personale, Fury ha visto la fine del proprio mondo con gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Dopo Captain America: The Winter Soldier, Fury si era dato alla latitanza in seguito alla verità emersa sull’infiltrazione Hydra dello S.H.I.E.L.D., ma la fine di Stark e l’addio di Cap al suo ruolo di Sentinella della Libertà rappresenta anche il fallimento della sua Iniziativa Vendicatori. Eppure, per quanto abbattuto, Fury continua a proteggere a suo modo il mondo, compreso un misterioso pericolo che è riuscito a tenere lontano dalla Terra per anni, secondo quanto accennato nel trailer di Secret Invasion.

Nella dimensione fumettistica, Secret Invasion è uno story arc in cui viene scoperto come diversi eroi della Terra siano in realtà prigionieri degli Skrull, che hanno inviato dei mutaforma che ne hanno preso il posto. La rivelazione di questa ‘invasione segreta’ porta a una guerra su larga scala, tra eroi che rivivono traumi personali e altri che invece mirano a riprendere il controllo della propria vita. Dal trailer mostrato, la versione del Marvel Cinematic Universe di Secret Invasion sembra muoversi in una direzione diversa, meno concentrata sui grandi nomi del pantheon supereroico del franchise, e basandosi sulla figura di Fury, portandoci a pensare che il tono narrativo sarà più quello di una spy story.

La presenza degli Skrull nel trailer lascia supporre che Fury potrebbe esser coinvolto in una guerra tra diverse fazioni Skrull, il cui scontro è infine arrivato sulla Terra. Il che rende interessante scoprire come le diverse fazioni politiche e spionistiche si relazioneranno con questi alieni, scoprendo quando sarà complesso il lavoro di Fury. E non potrebbe esserci uomo migliore, considerato che il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson è una parte fondamentale della continuity del Marvel Cinematic Universe, oltre ad esser l’unico, con l’eccezione di Carol Danvers, a sapere dell’esistenza degli Skrull.

Secret Invasion è prevista su Disney Plus nella primavera del prossimo anno

