Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è uno dei film più attesi della prossima annata fumettistica, come hanno dimostrato le reazioni dei fan della popolare ambientazione fantasy alla presentazione del trailer. Basato sul celebre mondo creato da Wizards of the Coast, il film vedrà come protagonisti una banda di avventurieri capeggiati da un istrionico bardo (Chris Pine), che dopo avere rubato su commissione un prezioso e potente artefatto dovranno rientrare in possesso dello stesso per impedire al loro committente di distruggere il mondo. Negli scorsi giorni, i registi del film hanno raccontato come la loro visione di Dungeons & Dragons sarà piuttosto libera rispetto alle rigide regole del gioco, soprattutto in fatto di azione, che abbiamo scoperto essere ispirata allo stile dei film di Jackie Chan. Un’ispirazione che viene confermata dal trailer di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri mostrato durante il Super Bowl.

Il nuovo trailer di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri mostrato al Super Bowl è un concentrato di pura azione

Evento atteso non solamente dagli appassionati del football americano, il Super Bowl è divenuto un appuntamento fisso per il mondo dell’entertainment, che durante questo evento sportivo domina la scena mostrando i trailer dei film più attesi dei mesi seguenti. Quest’anno all’interno della tradizionale carrellata di trailer, anche i Forgotten Realms hanno avuto il loro momento di gloria, visto che Paramount Pictures ha scelto il Super Bowl per mostrare un nuovo trailer di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, dove l’azione è la vera protagonista.

L’uscita di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è prevista per il 31 marzo, giorno in cui avremo finalmente modo di scoprire se il timore degli appassionati del celebre gioco di ruolo di Wizards of the Coast di trovarsi davanti a un adattamento irrispettoso della lore dell’ambientazione avranno conferma, memori anche della deludente Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio . Adattare un contesto narrativo come quello di Dungeons & Dragons alle meccaniche del cinema non è certo semplice, considerato che la natura di questo gioco di ruolo si basa sulle reazioni dei giocatori, che sono parte integrante del percorso creativo delle storie. Pur avendo un parterre di figure note, l’essenza di Dungeons & Dragons è l’interazione tra i giocatori, il che rende complesso trovare una forma narrativa univoca per un film. Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri ha quindi il duro compito di mostrare come i Forgotten Realms possano divenire un’ambientazione avvincente per numerose avventure, a cominciare da quella del gruppo di simpatiche canaglie che ci attendono al cinema a fine marzo.