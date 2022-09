Il sito web ufficiale dedicato a Suzume no Tojimari (letteralmente, La porta chiusa di Suzume), il nuovo film animato di Makoto Shinkai (5 cm al Secondo, your name. e Weathering With You, fra gli altri) ha svelato il secondo trailer e una nuova key visual dedicata al lungometraggio in uscita nei cinema giapponesi l’11 novembre 2022.

Il trailer di Suzume no Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai

Il progetto cinematografico, che segna il ritorno dell’acclamato regista dopo tre anni da Weathering with You, arriverà anche nei cinema italiani per Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch International nel 2023.

In più apprendiamo che il progetto cinematografico del maestro Shinkai sarà adattato integralmente in un manga realizzato da Amashima Denki. Il progetto avrà inizio il 25 ottobre 2022 all’interno di Monthly Afternoon (Kodansha). Ricordiamo, in più, che è previsto anche l’adattamento in romanzo (qui i dettagli).

Ecco a voi di seguito l’emozionante trailer e la relativa cover presenta la nuova key visual principale. A voi:

Suzume no Tojimari: le parole di Shinkai e una sinossi

Makoto Shinkai ha dichiarato le seguenti parole in merito al suo nuovo ambito progetto:

Dobbiamo pensare al modo in cui chiudere le porte che lasciamo aperte. Ho imbastito questa responsabilità in Suzume mentre viaggia per il Giappone chiudendo varie porte. Spero davvero questo film possa conferire agli spettatori grandi sorrisi e gioia quando usciranno dalle sale. Questo film si basa su tre importanti punti, ovvero, appunto, il viaggio per il Giappone, la storia sulla chiusura delle porte piuttosto che aprirle e una ragione per visitare il cinema. A mio modo di vedere, la chiusura delle porte può riferirsi alla chiusura di questioni in sospeso o al concludere qualcosa.

Lo staff di Suzume no Tojimari include, oltre a Makoto Shinkai che si occuperà del soggetto originale, della sceneggiatura e della regia, Masayoshi Tanaka come Character Designs, Kenichi Tsuchiya come Animation Director e Takumi Tanji come Art Director. La Comics Wave Film di Shinkai si sta occupando delle animazioni mentre la Toho si occuperà della distribuzione:

Dall’altra parte della, c’era il tempo in tutta la sua interezza. “Suzume no Tojimari” è la storia di formazione che parla della protagonista diciassettenne Suzume, ambientata in vari luoghi costellati di disastri lungo tutto il Giappone in cui lei deve chiudere le porte che causano la devastazione. Il viaggio di Suzume inizia in una tranquilla città nel Kyushu (luogo situato nel sudovest del Giappone) quando incontra un giovane uomo che le dice: “Sto cercando una porta”. Quel che trova Suzume è una singola porta usurata situata nel bel mezzo delle rovine, come se fosse protetta dalla catastrofe abbattutasi sul luogo. Apparentemente attirata dal suo potere, Suzume ne raggiunge il pomello… le porte iniziano ad aprirsi in tutto il Giappone, scatenando la distruzione su chiunque si trovi nelle vicinanze di esse. Suzume deve chiudere questi portali per prevenire altri disastri. Le stelle, poi il tramonto e infine il cielo diurno. In questo regno, è come se tutto il tempo fosse fuso insieme nel cielo…

Scenari mai visti prima, incontri e addii… una miriade di sfide la aspettano nel suo viaggio. Malgrado tutti gli ostacoli sulla sua strada, l’avventura di Suzume fa brillare un raggio di speranza su tutte le difficoltà che affrontiamo, contro tutte le strade più difficili fatte di ansia e costrizione che compongono la vita quotidiana. Questa storia di porte che si chiudono e connettono il nostro passato al nostro presente e futuro lasceranno un marchio indelebile nei nostri cuori. Trascinata verso queste misteriose porte, il viaggio di Suzume sta per iniziare.

Ricordiamo che tutti i precedenti film animati di Makoto Shinkai sono editi in Itallia da Dynit in home video e che recentemente la casa editrice Star Comics ha pubblicato il cofanetto Makoto Shinkai Collection che include le versioni manga di La Voce delle Stelle, 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole e Weathering With You, che potete recuperare su Amazon.