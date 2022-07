Suzume no Tojimari è il tredicesimo film diretto da Makoto Shinkai, dopo Weathering with You uscito nel 2019, vincitore del premio “Animation of the Year” del 43° Japan Academy Film Awards. Shinkai ha vinto il premio “Director of the Year” per il suo film del 2016, Your Name, al 40° Japan Academy Film Awards, diventato il terzo film animato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti di Shinkai troviamo The Garden of Words, Children Who Chase Lost Voices e 5 Centimeters per Second. Ora, l’account Twitter di Suzume no Tojimari, ha pubblicato un nuovo trailer che ci permette di scorgere l’interpretazione di Nanoka Hara nel ruolo di Suzume.

Il trailer di Suzume Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai

Suzume no Tojimari è il primo lungometraggio di Makoto Shinkai (recuperate su Amazon i libri dell’autore!) dopo ben tre da Weathering with You nel 2019. Il film uscirà nei cinema giapponesi l’11 novembre 2022.

Lo staff di Suzume no Tojimari include, oltre a Makoto Shinkai che si occuperà del soggetto originale, della sceneggiatura e della regia, Masayoshi Tanaka come character designs, Kenichi Tsuchiya come animation director e Takumi Tanji come art director. La Comics Wave Film di Shinkai si sta occupando delle animazioni mentre la Toho si occuperà della distribuzione.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Suzume no Tojimari viene descritto così: