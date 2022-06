La seconda stagione di Shadow House, l’adattamento anime dell’omonimo manga scritto e disegnato da Somato e in corso di pubblicazione nel nostro Paese grazie alla J-POP, verrà trasmessa l’8 luglio. Il trailer trasmesso durante u evento live-streaming rivela la sigla ufficiale, eseguita da ReoNa.

Il trailer della seconda stagione di Shadow House

La prima stagione ha debuttato nell’aprile 2021.

Kazuki Ohashi (regista di episodi di Kakegurui, Girlish Number, Ace Attorney 2) ha diretto la serie presso CloverWorks, mentre Toshiya Ono (The Promised Neverland, Gatchaman Crowds, tsuritama) ha curato la sceneggiatura. Chizuko Kusakabe (Pumpkin Scissors, Trouble Chocolate) ha disegnato i personaggi e verrà affiancata da Shihomi Matsubayashi nella seconda stagione. Kenichiro Suehiro (Cells at Work!, Golden Kamuy, Re:ZERO -Starting Life in Another World-) ha composto le musiche.

La seconda serie vede il ritorno del cast: Akari Kitō come Kate, Yū Sasahara come Emilico, Ayane Sakura è Louise/Lou, Kōdai Sakai è John/Shaun e Reiji Kawashima è Patrick/Ricky.

ReoNa esegue la sigla di apertura Shall We Dance? che potete ascoltare alla fine del trailer ufficiale, mentre ClariS esegue la sigla finale Masquerade, che invece potere ascoltare all’inizio del video qui sotto:

A proposito del manga

Il manga è stato lanciato su Weekly Young Jump nel settembre 2018 dal duo Somato. A partire da gennaio 2019, l’opera viene raccolta in volumi tankōbon, dieci a marzo 2022. In Italia viene pubblicato dalla casa editrce J-POP che descrive così la trama: