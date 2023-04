La STAR WARS Celebration di Londra di quest’anno ha rivelato, fra le altre cose, anche un nuovo trailer dedicato a Indiana Jones e il Quadrante del Destino, accompagnato da un poster internazionale inedito. Sul posto alcuni membri del cast e il regista del film hanno sorpreso i fan presenti, offrendo loro un nuovo sguardo sul lungometraggio al cui centro troviamo ancora il personaggio di Indy, dopo le precedenti disavventure ne Il regno del Teschio di Cristallo (che potete recuperare su Amazon).

Durante la Star Wars Celebration Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, il regista e co-sceneggiatore James Mangold e la produttrice Kathleen Kennedy (con anche un messaggio di Harrison Ford diretto ai fan) hanno mostrato in anteprima il nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, atteso innanzitutto al Festival di Cannes il 18 maggio, per poi approdare nei cinema italiani a partire dal 28 giugno.

Just released at #StarWarsCelebration:

Check out the new poster for #IndianaJones and the Dial of Destiny, in theaters on June 30. pic.twitter.com/S2BL1N4YfW

— Indiana Jones (@IndianaJones) April 7, 2023