Webtoon e DC hanno annunciato per la prima volta la loro collaborazione nell’agosto 2021 e da allora hanno pubblicato Vixen: NYC e Batman: Wayne Family Adventures. Tra i nuovi titoli spicca il webtoon Zatanna and The Ripper scritto da Sarah Dealy e illustrato da Syro. Ora, DC e Webtoon hanno svelato il primo teaser trailer che ci mostra che cosa possiamo aspettarci dalla serie!

Il teaser trailer del webtoon Zatanna and The Ripper

Protagonista del webtoon Zatanna and The Ripper è Giovanni Zatara, uno dei maghi più talentuosi del mondo. Sua figlia Zatanna, invece, è tra le più potenti del mondo. Il giorno del suo 21° compleanno, Zatanna assiste a un combattimento tra suo padre e la maga Allura. Prima che Allura possa raggiungere la figlia, però, Giovanni fa volare Zatanna lontano, a Londra, in Inghilterra… nel 1800. Zatanna cerca di usare la sua nascente magia per tornare a casa, ma non ci riesce. Ciò che può fare, tuttavia, è tirare fuori le cose dal futuro (e dal passato). Così la sua piccola stanza del XIX secolo è ora piena di gadget moderni. Sembra che sia bloccata per sempre, finché un vecchio amico non la ritrova: John Constantine. Riconoscendolo dal suo passato, o dal suo futuro, le dice che sa come riportarla a casa. Dovranno risolvere gli omicidi di Jack lo Squartatore. Come se non bastasse, Zatanna scopre subito di essere uno dei bersagli dello Squartatore. In un viaggio grintoso ma magico (con un pizzico di romanticismo), Zatanna e John Constantine uniscono le forze per trovare e smascherare Jack lo Squartatore.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Some mysteries can only be solved backwards. Zatanna & the Ripper only on WEBTOON. ➡️ https://t.co/SmXlK8DZrK pic.twitter.com/LUett408rW — WEBTOON (@webtoonofficial) July 12, 2022

Marie Javins, caporedattore della DC, ha dichiarato a proposito della serie:

“Siamo entusiasti di continuare a espandere la narrazione della DC, con storie divertenti e fuori dalla continuity che presentano i nostri personaggi in mondi e generi diversi, in cui ogni fan, nuovo o meno, può immergersi.”

David Lee, vicepresidente dei contenuti di WEBTOON, ha aggiunto: