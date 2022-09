Panel ricco per i Marvel Studio dal D23Expo, l’annuale evento in cui Disney alza il velo su alcune delle più attese uscite legate alle sue IP di maggior successo. Occasione in cui è stato mostrato anche il trailer di Werewolf by Night, lo speciale di Halloween in arrivo su Disney+ dedicato a uno dei personaggi del comparto horror della Casa delle Idee. A sorprendere la platea è stata la presentazione di un trailer lontano dai tipici stilemi del Marvel Universe, con un’interessate visione in bianco e nero che ha ricordato il cinema horror anni ’30-’40 e il Monster Universe della Universal.

Il trailer di Werewolf by Night mostra le prime scene dello speciale di Halloween del Marvel Cinematic Universe

Creato da Roy Thomas, Jeanie Thomas, Gerry Conway e Mike Plogg, Jack Russell debutta nel 1972 in Marvel Spotlight #2, prima di guadagnarsi una propria testata, Werewolf by Night, serie in cui esordirà nel 1975 un altro personaggio marveliano recentemente approdato su Disney+, Moon Knight. Werewolf by Night appartiene alla linea di fumetti horror con cui Marvel Comics portò ai propri lettori storie finalmente libere dai vincoli del Comics Code Authority, come The Tomb of Dracula, dove fece la sua prima apparizione Eric Brooks, alias Blade, il cacciatore di vampiri che presto si unirà alla compagine supereroica del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer di Werewolf by Night mostrato al D23 Expo ha stupito non solo per la scelta di presentare il tutto come un film horror d’annata, ma anche per la fugace apparizione di un altro personaggio legato al contesto orrorifico della Casa delle Idee, Man-Thing. Una certa sorpresa ha accompagnato anche la conferma che a dirigere questo speciale di Halloween sarà Michael Giacchino, ad oggi considerato uno dei migliori compositori di colonne sonore (The Batman, Star Trek, Jurassic World: Dominion, Spider-Man: No Way Home). In precedenza, Giacchino aveva diretto solo alcuni corti, ma il suo entusiasmo per questa occasione è palese, come dimostrato da una dichiarazione di qualche tempo fa a Phase Zero:

È stata un folgorazione, è un processo creativo incredibilmente complesso, ma lo ho amato! Ogni giorno mi son divertito, ora siamo nel bel mezzo della lavorazione, e spero che presto potremo mostrare altro.

La sinossi ufficiale di Werewolf by Night non lascia dubbi su cosa possiamo attenderci:

Un nuovo Werewolf by Night si aggira nel Sud Ovest, ma non tutto è come sembra! Un giovane uomo, una maledizione di famiglia, e un esperimento immorale si dimostrano una pericolosa combinazione per una cittadina dell’Ariziona. Tutto ciò che il giovane Jake vuole è proteggere la sua gente, ma chi proteggerà lui dal mostro dentro di lui?

Werewolf by Night arriverà su Disney Plus il prossimo 7 ottobre.

