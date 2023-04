Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata firmata da Zerocalcare e Netflix, ha rivelato la propria data d’uscita attraverso un teaser trailer inedito. Il 9 giugno troveremo la nuova fatica del fumettista italiano nel catalogo dello streamer, pronti a lanciarci in una nuova storia che sembra sembra promettere ancora di più rispetto al passato.

Data di uscita e teaser trailer di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo, la nuova serie di Zerocalcare

Nel teaser trailer dedicato a Questo mondo non mi renderà cattivo, oltre alla data d’uscita abbiamo pure un primo e fugace assaggio della nuova serie di Zerocalcare, con qualche piccola anticipazione in termini di scene e gag. Anche se l’insieme degli eventi non viene ancora esplicitato attraverso le immagini proposte, è facile ritrovare volti familiari dalla storia precedente e dai lavori cartacei di Zero (che potete acquistare su Amazon) come: Secco, Lady Cocca (sua madre), Sarah, il tagliente Armadillo e tantissimi altri. Il tutto accompagnato dal classico stile dell’autore fatto di momenti introspettivi, riflessioni su se stesso e il mondo che lo circonda, ricordi, e un presente che vuole toccare nel profondo sia i protagonisti della storia che tutti coloro che la seguiranno su Netflix.

Per adesso, oltre alla sinossi, conosciamo troppi dettagli su Questo mondo non mi renderà cattivo, se non che il titolo, tratto dal brano di un cantautore romano, rappresenta un vero e proprio mantra che il fumettista stesso tende a ripetersi più volte, e che lo ha spesso accompagnato lungo il suo percorso umano e artistico. Durante la presentazione del progetto Zero ha spiegato che queste parole lo hanno aiutato a sbrogliare parecchie situazioni difficili diventando qualcosa che ha voluto condividere con il prossimo.

Scritta e diretta da Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo è stata prodotta da Movimenti Production e BAO Publishing. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e il vero e proprio trailer ufficiale. Cosa vi aspettate da questa serie?

Di seguito trovate la sinossi ufficiale: