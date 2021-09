Transfomers G1: la serie classica gratis su Youtube

Transformers G1, la prima stagione completa del cartone animato originale di Transformers, può ora essere fruita gratuitamente online! Il canale YouTube ufficiale di Hasbro Pulse ha infatti reso disponibile la prima stagione completa del cartone animato dei Transformers del 1984 in modo completamente gratuito.

Transformers G1 gratis su YouTube!

La serie è andata in onda per quattro stagioni dal 1984 al 1987 e fu anche realizzato un film. I fan la conoscono come Generazione 1 o Transformers G1, e per la loro gioia Hasbro ha messo insieme una playlist di tutti e 16 gli episodi della Stagione 1, ma non finisce qui! Hasbro ha in programma di pubblicare sullo stesso canale nuove stagioni ogni fine settimana per le prossime 4 settimane!

Transformers G1 include una miniserie pilota in 3 parti che vede gli eroici Autobot guidati da Optimus Prime lasciare il loro pianeta natale robotico di Cybertron dopo una guerra con i malvagi Decepticon guidati da Megatron. Entrambe le fazioni finiscono sulla Terra dove gli Autobot fanno amicizia con diversi umani mentre i Decepticon tentano di spogliare il pianeta delle sue risorse naturali. Il resto di Transformers G1 segue il tentativo dei Decepticon di costruire un ponte spaziale verso Cybertron per trasportare lì le risorse estratte dalla Terra mentre Optimus Prime e i suoi Autobot sono uniti contro Megatron in difesa della Terra.

Forse la parte più memorabile di Transformers G1 è Transformers: The Movie, che originariamente fu proiettato nei cinema tra la seconda e la terza stagione, nel 1986. Nonostante oggi sia molto amato dagli appassionati della serie, quando uscì nei cinema non riscosse un grande successo.

Prodotto congiuntamente da Marvel e Sunbow Productions in associazione con lo studio di animazione giapponese Toei, Transformers G1 è stato creato da Hasbro e Takara Tomy e sviluppato da Dick Robbins e Bryce Malek. Potete gustarvela in modo completamente legale e gratuito, in lingua e con sottotitoli inglesi, sul canale ufficiale di Hasbro Pulse semplicemente cliccando qui.

