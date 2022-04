Con l’avvicinarsi del 40° anniversario del marchio Transformers, Hasbro Pulse ha rivelato per la prima volta alla fine del 2021, una nuova linea di figure in uscita nel 2022. In questi giorni l’azienda ha annunciato le nuove uscite di questa nuova linea partendo con il botto, ma andiamo a vederli qui sotto nel dettaglio:

Prodotti Elencati:

Cybertron Universe Metroplex

Motormaster

Jhiaxus

Elita-1

Predacon Tarantulas

Knock-Out

Wild Rider

Blitzwing

Cybertron Universe Metroplex

Il gigantesco mecha appartenente alla classe Titano sarà alto 22 pollici (circa 55 cm), avrà una doppia trasformazione e potrà essere trasformato da robot a escavatore in 52 semplici passi. Inoltre sarà presente una maschera di saldatura ribaltabile in modalità robot.

Motormaster

Motormaster appartenente ai Decepticon è il leader degli Stunticon. Oltre ad avere una doppia trasformazione: camion e stazione da battaglia, il robot si può unire ai suoi compagni per fomare un gigantesco transformers di nome Menasor.

Jhiaxus

Jhiaxus è uno stratega calcolatore, con la visione di una Cybertron unita e diffusa nell’universo. Il robot è ispirato alla serie animata Transformers Generation 2 e potrà passare da robot a modalità jet cybertroniano in 23 passaggi.

Elita-1

Elita-1 guida coraggiosamente le forze della resistenza, senza paura di fronte al pericolo e appartiene alla fazione deglia Autobot. L’action figure si converte da robot a modalità auto cybertroniana in 14 passi.

Predacon Tarantulas

Predacon Tarantulas è ispirato dalla serie animata Beast Wars e coloro che decidono di vagare nella sua tana si troveranno ad affrontare le sue zanne, o peggio, diventaeranno il soggetto dei suoi folli esperimenti scientifici.

Knock-Out

Prime Universe Knock-Out è ispirato alla serie animata, Transformers: Prime. Il decepticon è un chiacchierone e anche se è un medico, preferisce smontare i robot piuttosto che ripararli.

Wild Rider

Wild Riderè uno dei compagni di Motormaster. È un po’ una mina vagante e quando si mette in strada, guida per distruggere tutti i suoi avversari.

Blitzwing

Blitzwing fa parte delle categoria Triple Changer, ovvero quei transformers che hanno una tripla trasformazione. Il decepticon terrorizza i suoi avversari passando tra le sue tre modalità in battaglia, ridendo tutto il tempo.

Se siete dei fan sfegatati del mondo dei Transformers e cercate film, gadget, figure e tanto altro ecco un un link che fa al caso vostro.