Dopo le tantissime richieste da parte dei fan, TakaraTomy ha ufficialmente annunciato l’uscita di Jetfire (aka Skyfire) e Trailbreaker tratti dalla serie Transformers G1. Hasbro da un po’ di anni è proprietaria dei diritti dei Transformers che grazie alla collaborazione con TakaraTomy, sta realizzando in tutto e per tutto delle action figure trasformabili ispirate proprio alla loro controparte animata.

Tutti i transformers sono realizzati completamente in plastica con una qualità elevatissima, raggiungendo un livello di posabilità davvero estremo. Tutti questi modelli hanno la capacità di potersi trasformare nella loro controparte veicolare e sono completamente snodabili. Un consiglio che non smetteremo mai di darvi è quello di munirvi d’istruzioni alla mano durante la fase di trasformazione e di seguirle passo dopo passo, perchè a differenza dei vecchi giocattoli non sono intuitivi. Come tutti i precedenti masterpiece di questa linea anche in questo caso, vengono realizzati in scala in modo da mantenere le proporzioni viste in televisione nel cartone animato.

Trailbreaker è un temibile guerriero Autobot, ma ha una scarsa opinione di se stesso e delle proprie abilità. E’ pienamente consapevole di essere uno degli Autobot più lenti nella sua modalità veicolo e di non essere esattamente economico quando si parla di carburante. Nasconde le sue insicurezze con un atteggiamento leggero e scherzoso che possono allietare gli umori (o le ore) più nere. A dirla tutta gli Autobot rispettano lo spirito allegro e il coraggio di Trailbreaker e darebbero di tutto per avere il suo campo di forza personale.

Trailbreaker MP-56 uscirà nel mercato Giapponese a Dicembre 2022 al prezzo di 21.780 Yen.

Jetfire è uno degli Autobot più spericolato e coraggioso. Il robot crede che la chiave per la vittoria, sia la scienza basata sui laboratori e che solo risolvendo i grandi problemi e avanzando nella tecnologia degli Autobot è possibile sconfiggere qualsiasi nemico. La sua fedeltà alla causa è pari solo alla sua devozione per la scienza, ma i suoi compagni Autobot all’inizio non si fidarono molto di lui, perchè in passato era un Decepticon.

Jetfire MP-57 uscirà nel mercato Giapponese a Gennaio 2023 al prezzo di 38.500 Yen.

