Transformers: una nuova serie in lavorazione

Sembra che i mitici Transformers siano pronti a tornare in una nuova serie di animazione co-prodotta da Nickelodeon e Entertainment One (eOne) di Hasbro. Rispetto ai toni piuttosto oscuri e belligeranti della trilogia di War for Cybertron, sembra che il nuovo progetto avrà come target le nuove generazioni.

La storia di quella che è stata definita un’action-comedy ruoterà attorno una nuova specie di Transformers che dovranno capire a quale fazione appartengono, se agli Autobot o ai Decepticon. Saranno anche coinvolti gli umani che li “adotteranno” come amici e uno dei focus principali sembra essere quello della famiglia ritrovata.

Non è ancora stato comunicato un titolo o una data di uscita, sappiamo però che la premiere andrà in onda prima negli Stati Uniti per poi approdare sul mercato internazionale. Al momento sono previsti 26 episodi della durata di 30 minuti, ma non è stato confermato che la nuova serie sarà autoconclusiva. È probabile che la decisione di continuare oltre sarà dettata dal successo e dai dati di ascolto che otterrà.

Produttori della serie saranno Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Turtles) e Nicole Dubuc (Transformers: Rescue Bots). Il presidente della Nickelodeon Animation Ramsey Naito ha dichiarato che la storia coinvolgerà sia nuovi personaggi che alcuni classici tra i preferiti dai fan e che sarà indirizzato alla nuova generazione di bambini e famiglie.

Questo è solo l’ultimo dei nuovi progetti per Nickelodeon che sembra volersi concentrare su prodotti indirizzati alle famiglie, dopo il recente annuncio sul ritorno / reooot dei Rugrats e lo spin-off Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years.

Le premesse sembrano prepararci a una serie sicuramente indirizzata ai giovano, un incrocio tra elementi nostalgici che potrebbero far sorridere i fan e nuove avventure.