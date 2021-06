Transformers: War for Cybertron Trilogy, l’ultima parte arriverà a luglio

Fan di Transformers, segnate la data sul calendario! In occasione della Geeked Week, Netflix ha annunciato che la terza e ultima parte della War for Cybertron Trilogy, intitolata Kingdom, uscirà sulla piattaforma il 29 luglio.

Per l’occasione sono stati diffusi anche dei poster che mostrano dei dinosauri e l’inizio dello scontro tra Autobot e Decepticon. Prodotta da Rooster Teeth (RWBY) e animata da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Godzilla), la War for Cybertron Trilogy è una serie reboot dello storico franchise di robottoni trasformabili.

The final installment of the Transformers: War for Cybertron trilogy, KINGDOM, is coming very soon: July 29th. #GeekedWeek pic.twitter.com/RSKRWJIy96 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

La prima parte, intitolata Seige, ha debuttato su Netflix a luglio dello scorso anno, mentre la seconda, Earthrise, è arrivata sulla piattaforma a dicembre. La serie animata è servita anche come trampolino di lancio per una linea di giocattoli Hasbro dello stesso nome.

Dal 1984 a oggi, il franchise di Tranformers è stato oggetto di numerose trasposizioni in qualsiasi tipo di medium. L’ultimo film uscito al cinema risale al 2017, ovvero Transformers – L’Ultimo Cavaliere, rivelatosi purtroppo un flop al box-office e portando Universal Pictures a cancellare i piani per un nuovo capitolo, previsto per il 2019.

Al suo posto la major ha optato per uno spin-off su Bumblebee, uno degli Autobot più celebri della saga, uscito nel 2018 e diretto da Travis Knight. Al momento è in lavorazione un settimo film del franchise, di cui non si conoscono ancora il nome ufficiale e la data di uscita. Sappiamo, però, che sarà diretto da Steven Caple Jr., subentrato a Michael Bay.

In attesa di vedere Kingdom su Netflix