Transformers: war for Cybertron trilogy – distribuito il trailer finale di Siege

Dopo aver distribuito un trailer completo nel mese di Febbraio ed aver mandato in fibrillazione i fan di tutto il mondo, Netflix ha finalmente diffuso il trailer finale di Siege, primo capitolo della trilogia di Transformers: war for Cybertron.

Annunciata originariamente alla New York Toy Fair un paio di anni fa questa trilogia creata da Polygon Studios e prodotta da Roosterteeth sembra ripagherà i fan della lunga attesa. Siege darà il via alla trilogia con sei episodi di 22 minuti ciascuno che narreranno le ultime ore della devastante guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon per il controllo dell’AllSpark, la fonte di tutta la vita e il potere su Cybertron, svelando così al pubblico le origini stesse dei Transformes. In inferiorità numerica, armati, e sotto assedio, gli Autobot stanchi per la lunga battaglia orchestreranno una serie disperata di contrattacchi che culmineranno in una missione che finirà con una scelta impensabile: uccidere Cybertron per salvarlo. Quale delle due fazioni vincerà la battaglia?

Tra bugie, tradimenti e prese in giro sembra che la saga sceneggiata da mentre George Krstic, Gavin Hignight e Brandon Easton, che vede come proprio showrunner FJ DeSanto (Transformers: Titans Return) proporrà al pubblico un Optimus Prime cupo ed esistenziale, distanziandosi nettamente dalla visione dell’Optimus Prime incoraggiante ed ottimista che i fan hanno imparato a conoscere ed amare.

Il cast vocale dello show includerà Jake Foushee (Optimus Prime), Jason Marnocha (Megatron), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) e Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp). Netflix’s Transformers: War For Cybertron: Siege come annunciato già da un paio di settimane debutterà il 30 luglio sulla piattaforma streaming, rimangono ancora avvolte nel mistero le date di lancio della seconda parte, “Earthrise”, e la terza parte, ancora senza titolo.