Tre giorni all’insegna di “Magic: The Gathering” per la Nebraska’s War 6.0

Dal 13 al 16 dicembre il Polo Fiere di Lucca sarà teatro di Nebraska’s War 6.0, un lungo weekend dedicato ai tornei di tutte le versioni del gioco di carte Magic: the Gathering, in cui si sfideranno a colpi di carte collezionabili quasi 2 mila appassionati provenienti da tutto il mondo.

Giunto alla sua sesta edizione, anche quest’anno l’evento continua il suo sodalizio con la città di Lucca, rientrando nel fitto calendario degli eventi organizzati da Lucca Crea Srl, società che è organizzatrice di Lucca Comics & Games.

Nebraska’s War 6.0 ospiterà tornei ed eventi a tema Magic che, grazie alla sua straordinaria longevità e popolarità, annovera moltissime varianti ed edizioni.

Creato da Richard Garfield e pubblicato per la prima volta nel lontano 1993 dalla Wizards of the Coast, Magic: the Gathering è attualmente giocato da più di sei milioni di persone e diffuso in più di cinquanta Paesi. In questo card game il giocatore impersona un mago e le sue carte rappresentano le magie raccolte nel suo Grimorio, il libro degli incantesimi, che gli serviranno a confrontarsi in una battaglia con uno o più stregoni avversari.

Durante il Nebraska’s War 6.0 sono previsti diversi tornei di ogni formato esistente del gioco, in cui sarà possibile, per i giocatori più esperti, sfidare i migliori player del mondo. Oltre ai tornei saranno presenti tre grandi artisti internazionali, che con le loro opere hanno dato alla luce le illustrazioni di diverse carte diventate delle vere e proprie icone del gioco: Karl Kopinski, Una Fricker e Jesper Ejsing.

Fra le varie novità che la manifestazione ha in programma quest’anno è da segnalare la presenza di Dungeons and Dragons, il gioco di ruolo di ambientazione fantasy più famoso e longevo al mondo, che con il compendio Guildmasters’ Guide to Ravnica, di prossima uscita propone una ambientazione dedicata proprio al mondo di Magic The Gathering permettendo ai giocatori di avventurarsi in “prima persona” in una parte della ambientazione che fa da sfondo al gioco di carte.

L’evento non si rivolge solo ai giocatori più esperti e navigati, ma anche ai neofiti e ai curiosi: per chi si è da poco affacciato a questo gioco sarà possibile muove i primi passi e familiarizzare con gli altri membri della community.

Visto il grande afflusso di giocatori provenienti da tutto il mondo, l’evento si pone anche come un momento dedicato alla scoperta delle ricchezze del territorio lucchese e durante la tre giorni di gioco saranno organizzati anche delle degustazioni speciali dei prodotti tipici locali.

L’ingresso all’evento è libero e sarà possibile iscriversi ai vari tornei direttamente durante la manifestazione.