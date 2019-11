Tremors 7: svelati titolo, cast e trama del nuovo capitolo della saga

Tremors, la leggendaria saga horror comedy incentrata sui giganteschi mostri verme conosciuti come Graboid, tornerà con un settimo capitolo direct to video.

A volte ritornano, o come nel caso di Tremors, per fortuna, non se ne sono mai andati via. La popolare saga cinematografica inaugurata nel 1990 da Kevin Bacon, tornerà con un settimo capitolo, direct to video, che si presenta con un titolo, una sinossi preliminare ed un cast nuovo di zecca.

La notizia arriva niente poco di meno che da Michael Gross, l’unica star che dal primissimo film continua ad essere presente in tutte le derivazioni del franchise, dalla sfortunata serie TV dedicata ai successivi cinque film.

Gross ha divulgato il titolo del settimo capitolo, Tremors: Island Fury, ed una breve trama che anticipa il contesto in cui la storia andrà a muoversi:

“Un playboy milionario fa trasportare illegalmente un gruppo di Graboid in un esclusivo resort su un’isola di sua proprietà allo scopo di organizzare un safari estremo dove i giganteschi vermi saranno i trofei di caccia più ambiti.”

Sul suo account, l’interprete di Burt Gummer pubblica la lavagna del cast, da cui è possibile estrapolare un po’ di informazioni sui nomi chiamati in causa: la prima grande star è John Heder (Napoleon Dynamite), apparentemente il sostituto di Jamie Kennedy, che ha deciso per motivi ancora ignoti di non riprendere il ruolo di Travis che aveva già interpretato in Tremors 5: Bloodlines e Tremors: A Cold Day in Hell; Heder interpreterà il “braccio destro” di Burt, conosciuto come Jimmy. Successivamente troviamo Richard Brake (31, 3 From Hell) nel ruolo di Bill, Jackie Cruz (Orange Is the New Black) sarà Freddie, Caroline Langrishe sarà Jas, Cassie Clare sarà Anna, Sahajak Boonthanakit sarà Mr. Bowtie, Matthew Douglas sarà Dr. Richards, Randy Kalsi come Wall Street, Bear Williams come Mohawk, David Asavanond sarà Pretty Boy, Boonma Lamphon sarà Ishimon, Aukrawut Rojaunawat sarà Parkour Boy, Iris Park e Mikey Black saranno invece i ricercatori Iris e Mikey, infine Owen Macrae interpreterà una “copia” di Burt.

Le riprese di Tremors: Island Fury inizieranno a dicembre.