Trese: il trailer della nuova serie anime di Netflix

Netflix ha pubblicato sul suo canale YouTube, il primo trailer ufficiale della sua nuova serie anime Trese, basata sulla serie di fumetti filippini di Budjette Tan e dell’artista Kajo Baldisimo. È stato anche rivelato il cast vocale inglese.

Trese: la trama, il trailer e il cast

La storia di Trese segue Alexandra Trese, l’ultima di una lunga serie di combattenti che hanno mantenuto un equilibrio tra il soprannaturale e l’umanità. Tuttavia, forze misteriose progettano di sconvolgere questo equilibrio, portando Trese a combattere molteplici minacce soprannaturali.

Il cast di Trese della versione inglese vede Shay Mitchell (Pretty Little Liars) nei panni di Alexandra Trese mentre Liza Soberano è l’interprete filippina. Insieme a Mitchell nel cast vocale in lingua inglese ci sono Darren Criss (Glee, Superman: Man of Tomorrow), Jon Jon Briones (Ratched), Nicole Scherzinger (Moana), Manny Jacinto (The Good Place), Lou Diamond Phillips (Longmire) e Dante Basco (Avatar: The Last Airbender).

Questo il trailer ufficiale:

Il produttore esecutivo Jay Oliva, quando è stato annunciato il casting di Mitchell e Soberano, ha dichiarato:

“È importante trovare qualcuno che sappia interpretare il carattere di Alexandra Trese. Le mie preoccupazioni sono scomparse non appena Shay Mitchell è entrata nella cabina di registrazione. L’Alexandra di Shay ha superato le mie aspettative e offre una performance di forza, determinazione e dovere familiare che è al centro del personaggio. Se questo non fosse abbastanza, immaginate la mia gioia quando abbiamo confermato che Liza Soberano si è unita al cast di voci filippine! Sono un suo grande fan e lei si adatta così bene al personaggio. Avere Liza che interpreta Alexandra Trese per la serie rende questo progetto ancora più speciale per me e la mia squadra!

Trese sarà presentato in anteprima l’11 giugno su Netflix.

Se vi piacciono le storie horror e black crime vi suggeriamo l’acquisto di Bem, in un box da collezione disponibile su Amazon!