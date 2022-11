Dalla collaborazione tra INFINITE STATUE e Kaustic Plastik , due aziende puramente italiane, tornano con un nuovo progetto per portare nelle case dei collezionisti una action figure (in questo caso sarebbe più corretto parlare di action doll) del grande Mario Girotti in arte Terence Hill. Già nei mesi scorsi l’azienda Infinite Statue aveva rilasciato la doll di Bud Spencer (qui la nostra recensione) tratta da “Lo chiamavano Trinità”.

La doll di Terence Hill sarà perfetta in coppia con quella di Bud Spencer, di cui trovate il Video e l’articolo che abbiamo realizzato a Lucca Comics sul nostro canale YouTube.

Qui sotto vi riportiamo tutti i dettagli del prodotto nello specifico, con ogni contenuto delle varie versioni:

1 scultura realistica della testa di Terence Hill con versione sorridente dipinta a mano (versione 1970/1972)

1 scultura realistica della testa di Terence Hill dipinta con differente espressione e cappello (solo versioni Deluxe ed Exclusive)

Un corpo altamente dettagliato con forma muscolosa scolpita sulle sembianze di Terence Hill (CARATTERISTICA UNICA!)

8 Set di braccia con polso senza cuciture (CARATTERISTICA UNICA!)

Cappello da cowboy (weathering fatto a mano)

Camicia e Salopette invecchiate (weathering fatto a mano)

Fondina in pelle con proiettili in metallo – Colt 1851 (metallo)

Sheriff Star (metallo)

Stivali in pelle (Weathered)

Speroni (Metallo)

Pentola di fagioli con cucchiaio (solo versioni Deluxe ed Exclusive)

Base magnetica con logo (CARATTERISTICA UNICA!)

Esclusiva grafica di lusso (SOLO VERSIONE Exclusive)

Sceriff Resin Diorama (SOLO VERSIONE Exclusive) (CARATTERISTICA UNICA!)

Esclusivo diorama Western modulare e magnetico che ricrea il tipico ufficio dello Sceriffo.

Il set diorama è totalmente modulare e include parti e vari accessori che, con un sistema di link esclusivo e unico, possono essere combinati a piacere per creare differenti location.

Il set diorama è composto da: una base, un muro, una porta, una finestra a sbarre, un poster, un tavolo, una panca, e una colonna con insegna e lanterna che si illumina, (batteria non inclusa).

La figure di Terence Hill sarà disponibile dal secondo trimestre del 2023 in ben tre edizioni diverse: la prima è la Regular Edition a 295,00 €, la seconda è la Deluxe Edition a 330,00 € e una versione super limitata direttamente dal sito di Kaustic Plastic di soli 200 pezzi al prezzo di 430,00 €.

Acquistando direttamente da sito di Infinite Statue, si potrà ricevere in omaggio una fantastica T-SHIRT! (Taglia unica L) Misure diorama singolo: 38,5h x 19 x 28,5 cm

Se vuoi rivivere le emozioni di questa splendida perla del Cinema Italiano su Amazon è presente la raccolta dei due film a questo link, altrimenti puoi trovare tanti altri prodotti di Terence Hill a portata di click.