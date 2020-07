Tron 3: Disney vuole continuare col franchise

A distanza di dieci anni da Tron: Legacy, sembra che Disney voglia continuare il franchise e, con l’arrivo di Disney+, le possibilità potrebbero essere davvero alte.

Durante un’apparizione nel podcast Light the Fuse, il responsabile e presidente addetto alle musiche e colonne sonore di Disney Mitchell Leib ha aperto le porte al futuro del franchise di Tron, avendo supervisionato la produzione del brano ad opera dei Daft Punk in Tron: Legacy. Non solo Leib ha parlato con il duo musicale di un sequel, ma ha anche confermato che esisteva già una sceneggiatura molto apprezzata da Disney stessa:

“Ora con Disney +, penso che ci siano opportunità di creare contenuti che altrimenti non saremmo stati in grado di fare, perché siamo principalmente nl buisness del cinema. Siamo nella grande industria cinematografica e, a meno che non sia una grande idea da portare al cinema, non facciamo piccoli film. E da un lato, è grandioso, ma dall’altro è una manica molto stretta in cui operare. E Disney+ penso che ci offrirà l’opportunità di espanderci e diventare molto più diversificati nel tipo di contenuti che possiamo offrire. I Daft Punk hanno un po ‘di società di sviluppo televisivo e cinematografico, e sono cose di cui già si occupano. Quindi ho pranzato con Paul Hahn per iniziare a parlare del fatto che stiamo cercando di fare un sequel di Tron ora, che stiamo pensando a Tron 3. E abbiamo una sceneggiatura fantastica, intendo una sceneggiatura davvero fenomenale di cui siamo molto entusiasti. Considerando che i tempi non erano giusti per farlo anni fa, penso che sia ora il momento e mi sento come se avessimo imparato molte cose dall’ultimo film”.