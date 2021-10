Il Trono di Zeth 06: l’analisi del trailer di The Batman e molto altro

Il Trono di Zeth ep. 06 dedicato soprattutto al trailer di The Batman, di Matt Reeves e agli altri annunci del DC Fandome, con l’analisi delle clip, alla scoperta dei più piccoli dettagli!



Il trailer di The Batman ha conquistato praticamente tutti. Il rabbioso e vendicativo Crociato Incappucciato di Robert Pattinson sembra promettere benissimo e il trailer già ci svela alcuni particolari molto interessanti su quello che ci troveremo a vedere il 3 marzo 2022 al cinema. È quindi tempo di analisi, ma non c’è solo The Batman: diamo un ulteriore sguardo anche ai teaser di The Flash e Black Adam!

E poi la solita bella carrellata di fumetti!