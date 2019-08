Truth Seekers: la serie TV di Simon Pegg e Nick Frost approderà su Amazon Prime Video

Truth Seeker è la nuova horror-comedy con Nick Frost e Simon Pegge in arrivo su Amazon Prime Video.

Truth Seekers, l’horror-comedy sugli investigatori del paranormale con Simon Pegg e Nick Frost debutterà su Amazon Prime Video, che ha ottenuto i diritti di distribuzione internazionali sullo show che lancerà come Prime Original.

Dave (Simon Pegg) e Gus (Nick Frost) sono una coppia di detective dell’occulto specializzata nell’investigazione di fenomeni paranormali. Mentre girano per il Regno Unito esplorando chiese infestate, bunker sotterrannei ed ospedali abbandonati utilizzando strani aggeggi rudimentali fatti in casa come rilevatori di fantasmi, condividono le loro avventure online. Quando le loro esperienze soprannaturali diventano più frequenti, terrificanti e persino mortali, la coppia scopre una cospirazione che potrebbe minacciare l’intera razza umana.

Frost, Pegg ed il regista Miles Ketley (The Lady in the Van, The Eagle, In Bruges) iniziarono a lavorare a Truth Seekers in quel di Londra nel 2017, quindi è entusiasmante per loro vedere questo progetto prendere vita dopo qualche anno: “Simon, Miles ed io, e tutti quelli di Stolen Picture, siamo incredibilmente felici di lavorare a Truth Seekers con i nostri nuovi partner di Amazon Prime Video” dichiara Nick Frost, “È stata un’esperienza incredibile vedere questa folle storia di cospirazione paranormale dispiegarsi in tutto il suo sobrio splendore. L’impegno ed il supporto incondizionato di Amazon per lo show, e per la programmazione originale in generale, ci hanno mostrato che non potevamo trovare un team migliore per imbarcarci in questo viaggio.” Mentre restiamo in attesa di scoprire quali siano gli altri nomi coinvolti nel cast, sappiamo che a produrre la serie sarà Richard Webb (The Kennedys, Ruby), mentre al fianco di Pegg e Frost come co-sceneggiatori, produttori esecutivi Nat Saunders e James Serafinowicz, e co-registi Ketley e Kim Field Smith.

Pegg e Frost sono una coppia molto amata dal pubblico, famosa è la loro partecipazione alla famigerata Trilogia del Cornetto di Edgar Wright, che ha portato nelle sale L’Alba dei Morti Dementi, Hot Fuzz e La Fine del Mondo.