Tsunade Figuarts Zero di Tamashii Nations: la recensione

Da Tamashii Nations arriva la terza statua appartenente alla linea Figuarts Zero -Kizunarelation- dedicata alla serie di Naruto Shippuden. Nella recensione di oggi andremo ad analizzare il Quinto Hokage di Konoha, ovvero Tsunade.

Il personaggio

Tsunade è la nipote del primo Hokage, ed è stata allieva del terzo Hokage Hiruzen Sarutobi insieme ad Orochimaru e Jiraiya. I tre nel corso della loro giovane storia grazie alle loro imprese, vennero conosciuti con l’appellativo dei Tre Ninja Leggendari dato loro da Hanzo delle Salamandre. Dopo aver abbandonato per anni il Villaggio della Foglia, decide di ritornare grazie a Naruto e diventare il Quinto Hokage dedicandosi a tempo pieno alla protezione del villaggio. Oltre ad essere un abile combattente Tsunade è indicata universalmente come il miglior medico nel mondo di Naruto, e anche lei come i due suoi compagni ninja ha il dono di invocare a se le lumache, in particolare la loro regina Katsuyu che grazie al potere di dividersi in piccole copie riesce a poter curare più persone contemporaneamente.

La confezione

La scatola graficamente rimane in linea con le due precedenti uscite dedicate a Naruto, frontalmente troveremo un’ampia finestra trasparente grazie alla quale sarà possibile ammirare la figure che troveremo all’interno senza aprire la confezione. Sulla parte destra troviamo un’immagine di Tsunade e subito sotto i vari loghi di Naruto Shippuden, Tamashii Nations e Bandai Spirits. Sul retro troviamo una foto del nostro personaggio affiancata a quella di Jiraiya (già uscito precedentemente) e altra quattro piccole immagini che ci mostrano i vari dettagli della statua tra i quali la raffigurazione dei tre componenti che andranno a formare il diorama. Aperta la scatola come da prassi, la figure è protetta da un blister trasparente e ricoperta dal cellophane protettivo e una volta estratta sarà già pronta ad essere esposta senza nessun tipo di assemblaggio.

Tsunade

Tsunade ci viene proposta in una posa dinamica da battaglia enotiamo si da subito come lo sculpt sia stato riprodotto molto realisticamente grazie alle pieghe dei vestiti svolazzanti che servono per rendere la posa ancora più d’impatto. Partendo dal volto possiamo notare l’accuratezza della stampa che risulta ben fatta, senza imperfezioni e dettagliata nei minimi dettagli partendo dal simbolo posto sulla fronte. In generale ogni particolare è stato fatto per dare più dinamicità alla statua come la posizione delle due code rivolta all’indietro, il braccio destro rivolto verso dietro con un pugno chiuso e il braccio sinistro preteso in avanti con la mano aperta. Alle spalle della nostra protagonista abbiamo la Regina delle lumache Katsuyu dipinta con diverse tonalità di azzurro/blu mentre sputa dell’acido con degli effetti semi trasparenti sul bianco; la base nera lucida che forma metà dello Yin e Yang è stata concepita per essere unita a quella di Jiraiya, ma per dare ancora di più risalto al diorama le due figure possono essere unita a quella di Naruto formando un unico pezzo dal forte impatto visivo e molto scenico da vedere.

Conclusioni

Con Tsunade, Tamashii Nations c’entra l’obiettivo di realizzare un pezzo di forte impatto visivo ed allo stesso tempo molto scenico. In generale la figure è stata concepita per dare il meglio di se all’interno del diorama insieme a Naruto e Jiraiya, ma anche esposta singolarmente non lascerà di certo delusi i fan di Naruto.

Tsunade Figuarts Zero -Kizunarelation- sarà presto disponibile ad un prezzo indicativo di 93,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.