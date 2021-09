Kyoto Animation aveva annunciato che Tsurune (Tsurune: Kazemai Kōkō Kyūdō-bu), l’anime adattamento dell’omonima serie di light novel scritta da Kotoko Ayano, con illustrazioni di Chinatsu Morimoto, vincitrice di uno Special Judge Award al concorso Kyoto Animation Award nel 2016, trasmesso in Italia da Crunchyroll, avrebbe goduto di un film animato.

Ora Kyoto Animation ha iniziato a trasmettere in streaming un video promozionale per il film che rivela la data d’uscita, fissata in Giappone per il 2022.

Tsurune: teaser e finestra d’uscita

Il film che amplia l’anime di Tsurune vede il ritorno di Takuya Yamamura (regista degli episodi 7 e 12 di Violet Evergarden, di Sound! Euphonium episodi 3 e 10) come il regista.

Questa la key visual:

Per ora Kyoto Animation non ha rivelato nessun dettaglio sulla trama, ma ha dichiarato che ulteriori dettagli sul film saranno svelati in una data successiva.

Questo il teaser:

Per quanto riguarda la serie animata è stata presentata in anteprima in Giappone sul canale NHK-General nell’ottobre 2018. Sentai Filmworks ha concesso in licenza l’anime e ha trasmesso la serie in streaming su Crunchyroll, in simulcast con il Giappone.

Cunchyroll descrive così l’anime:

Quando Minato Narumiya entra nel liceo Kazemai, è subito invitato a far parte del club di tiro con l’arco dall’istruttore Tommy-sensei. I suoi amici d’infanzia, Seiya Takehaya e Ryohei Yamanouchi, accettano immediatamente, ma lui è dapprima titubante. Ryohei riesce infine a trascinarlo alla riunione del club, dove incontrano anche Nanao Kisaragi e Kaito Ono. Minato, Seiya, Ryohei, Nanao, Kaito sono quattro giovani uniti dalla passione per il tiro con l’arco. Quali prove porterà nelle loro vite quel periodo agrodolce chiamato “giovinezza”?

Takuya Yamamura ha diretto l’anime; Michiko Yokote (Shirobako, Children of the Whales, Karakai Jozu no Takagi-san) si occupò delle sceneggiature; Miku Kadowaki (Beyond the Boundary, Amagi Brilliant Park, Miss Kobayashi’s Dragon Maid) ha disegnato i personaggi. Harumi Fuuki (Miss Hokusai, Il Piano nella foresta) ha composto la musica e Lantis ha gestito la produzione musicale.

