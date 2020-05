Tuca & Bertie 2: Adult Swim salva lo show dalla cancellazione di Netflix

I fan di Tuca & Bertie potranno tirare adesso un sospiro di sollievo di fronte all’annuncio della Adult Swim di produrre e trasmettere un secondo capitolo della serie animata, dopo la cancellazione dello show su Netflix nel 2019.

La prima stagione di Tuca & Bertie, la sitcom per adulti nata dallo stesso team creativo dello show di Bojack Horseman e curato nell’aspetto grafico dalle matite della talentuosa fumettista e illustratrice Lisa Hanawalt, aveva ricevuto recensioni esaltanti durante la messa in onda dei suoi dieci episodi, tanto da aver ottenuto un punteggio di approvazione del 98% su Rotten Tomatoes.

Neanche l’acclamazione della critica era stata sufficiente, però, a salvare la serie dalla sospensione decisa da Netflix a causa dei dati d’ascolto poco entusiasmanti.

Subito dopo la scelta del colosso dello streaming di eliminare dalla programmazione ventura Tuca & Bertie, si erano immediatamente create fanbase pronte a contestarne la decisione, nel vano tentativo di salvare lo spettacolo anche attraverso alcune petizioni su Charge.org.

Let the party begin. A new season of Tuca and Bertie is coming to Adult Swim in 2021. @aliwong @TiffanyHaddish @lisadraws pic.twitter.com/dmR9yUaTMz

— adultswim (@adultswim) May 22, 2020