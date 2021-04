Turner e il casinaro, primo sguardo alla serie TV Disney+

Con un brevissimo teaser riguardanti i prossimi arrivi sulla piattaforma streaming, Disney+ ha fornito un primo sguardo alla serie TV Turner e il casinaro (Turner & Hooch in originale) sequel della commedia del 1989 con protagonista Tom Hanks.

Turner e il casinaro debutterà il prossimo 16 luglio su Disney+ e sarà un sequel della pellicola del 1989 citata in apertura. La serie TV sarà ambientata qualche anno dopo gli eventi del film e il protagonista sarà Josh Peck che interpreterà lo U.S. Marshall Scott Turner Jr., figlio di Scott Turner ovvero il personaggio interpretato da Tom Hanks, che alla morte del padre “eredita” il dogue de Bordeaux Hooch.

Come nel film originale anche Scott Jr. si troverà a fare i conti con l’esuberante cane che a suo modo lo aiuterà a condurre l’indagine sulla morte del padre che si sospetta essere stato vittima di un crimine.

Nel cast, oltre Josh Peck, compariranno Lyndsy Fonseca nel ruolo della sorella di Scott Jr. ovvero la premurosa Laura Turner, Carra Patterson nel ruolo della impulsiva e ironia partner di Scott Jr. Jessica Baxter e Vanessa Lengies nel ruolo di Erica Mouniere, una dog trainer che diventerà l’interesse romantico di Scott Jr. Nel ruolo di Hooch invece si sono alternati ben cinque cuccioloni: Arnie, Hammer, Obi, Cyd, e Mya.

Turner e il casinaro (Turner & Hooch) è una pellicola del 1989 diretto da Roger Spottiswoode e con protagonista Tom Hanks.

Scott Turner è un investigatore della polizia a Cypress Beach, in California. Annoiato dalla mancanza di gravi crimini con il suo lavoro attuale, Turner è destinato a trasferirsi in una posizione molto migliore a Sacramento, lasciando il collega investigatore David Sutton per rimpiazzarlo. Turner mostra David nei tre giorni rimasti prima del suo trasferimento, incontrandosi con l’amico di lunga data Amos Reed per l’ultima volta. I due investigatori sono quindi chiamati alla scoperta di 8.000 dollari trovati sulla spiaggia locale. Quella stessa sera, Amos viene assassinato da un’affiliata del magnate locale dei frutti di mare Walter Boyett quando Amos rivela i suoi sospetti sulle operazioni di Boyett. Turner viene avvisato del crimine la mattina seguente, portando Scott a catturare Hooch, il dogue de Bordeaux di Amos e l’unico testimone del suo omicidio. Scott porta immediatamente Hooch dal veterinario della nuova città Emily Carson. Scott supplica Emily di accogliere Hooch poiché non ha mai avuto esperienza di maneggiare un simile animale. Tuttavia, Emily insiste sul fatto che Hooch andrà bene per Scott, che vive da solo.