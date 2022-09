Non ci sarà solo l’anteprima italiana alla presenza del regista Goro Taniguchi ma, come precedentemente anticipato, saranno molteplici le iniziative che riguarderanno One Piece Film Red a Lucca Comics and Games 2022 per quello che si configura come il più grande evento di One Piece mai realizzato in Italia.

Tutte le iniziative per One Piece Film Red a Lucca Comics and Games 2022

One Piece Film: Red porta pirati, fan e marinai sull’isola di Elegia per un grande festival. Allo stesso modo, tutti i fan di One Piece che saranno a Lucca Comics and Games 2022, in cosplay o senza, potranno godere l’esperienza del festival attraverso la presenza di One Piece Film: Red in tutta la città e divertirsi con tutte le attività in programma, realizzate con tantissimi partner.

In Giappone la pellicola è a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise, ha incassato ad oggi più di 86 milioni di Euro con oltre 8,6 milioni di biglietti staccati; ha ottenuto il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, ed è il miglior incasso anime del 2022. Anche in Francia il film ha da poco aperto con un ottimo botteghino, con quasi 900.000 spettatori ed è ancora in poco meno di 600 sale nella sua quarta settimana di programmazione.

Ryuji Kochi, Presidente di Toei Animation Europe, ha dichiarato:

Crediamo sia il momento migliore per realizzare questo evento in collaborazione con Lucca Comics & Games. Sarà un momento molto importante del festival così come per One Piece e One Piece Film: Red. È anche il nostro modo per esprimere la nostra gratitudine ai nostri fan e per celebrare insieme a loro One Piece, uno dei più grandi marchi dell’entertainment mondiale.

Gli eventi esclusivi:

28 ottobre: screening speciale in collaborazione con Crunchyroll di tre episodi speciali di One Piece dedicati a Luffy, Uta e Shanks. Alle 19:30 sarà poi la volta dello UTA live from Budokan night projection

29 Ottobre: premiere italiana di One Piece Film: Red presso il Cinema Astra, Piazza del Giglio. La premiere italiana di One Piece Film: Red sarà in lingua originale con sottotitoli e sarà alla presenza di: Goro Taniguchi: Regista; Masayuki Sato: Direttore delle Animazioni e Character Designer; Hiroaki Shibata: Produttore. La proiezione sarà preceduta dal red carpet ufficiale alla presenza degli ospiti giapponesi e di parte del cast italiano, nonché celebrata con gadgets ed effetti speciali. Per tutti i dettagli sull’anteprima recuperate il nostro articolo dedicato. Il Red Carpet inizierà alle 15:00. Il costo del biglietto per la premiere di One Piece Film: Red è incluso nel biglietto di Lucca Comics & Games 2022 valido per sabato 29 Ottobre.

30 Ottobre: intervista a Goro Taniguchi presso il Teatro del Giglio. In parallelo, Masayuki Sato sarà protagonista di una live drawing session. Presso il Balloon di Luffy a guardia alle mura della città di Lucca ci sarà il più grande karaoke di One Piece della storia! Cosplayer o semplici marinai sono benvenuti per cantare e mandare un messaggio speciale al sensei Oda per ringraziarlo di avere creato il nostro sogno. L’evento conterà sulla presenza della grande guida di Emanuela Pacotto, aka NAMI mentre una parata musicale condurrà tutti allo stand One Piece. L’evento inizierà alle 14:30.

30 Ottobre: firme di autografi da parte di Goro Taniguchi e Masayuki Sato allo stand One Piece Film: Red. L’evento sarà una sessione di 45 minuti. Gli autografi saranno firmati su uno speciale shikishi preaparato da Toei Animation su un disegno di Sato san.

Le fans activities presenti tutti i giorni della manifestazione:

Photo booth allo stand One Piece Film: Red e sulle mura.

Caccia al Tesoro One Piece Film: Red x Lucca Comics & Games.

Caccia ai personaggi nascosti – Dove sono Luffy, Uta e Shanks? Una caccia al tesoro aggiuntiva a tre location segrete all’interno della città.

Avvista i pirati! (e tagga One Piece sui social media!) Cerca e scegli il tuo personaggio preferito di One Piece Film: Red tra 38 lampioni!

Shop di prodotti esclusivi: uno shop all’interno dello stand di One Piece Film: Red, con prodotti speciali ed esclusivi direttamente da Toei Animation insieme anche a una selezione di prodotti targati Bandai, Funko, Abysse Style, Clementoni, Panini e altri.

Sfida i pirati! Gioca con i personaggi di One Piece e vinci biglietti per la lotteria! Solo all’interno dello stand One Piece Film: Red!

Lotteria: partecipa alla lotteria allo stand One Piece Film: Red per vincere tanti premi!

Guarda video esclusivi su One Piece Film: Red, Uta, Ado e interivste con Taniguchi-san e Sato-san riguardo il nuovo film campione di incassi! Solo all’interno dello stand One Piece Film: Red!

La caccia al tesoro di One Piece Film: Red a Lucca Comics and Games 2022. Ogni giorno i fan riceveranno una mappa di Lucca Comics & Games 2022 brandizzata One Piece Film: Red x Lucca Comics & Games 2022. Sulla mappa, ogni stand dei partner di One Piece partecipanti sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guests. I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa. Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico di One Piece Film: Red che si troverà su un lato dello stand One Piece Film: Red per ricevere una redemption esclusiva. Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati.

Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget esclusivo One Piece Film: Red x Lucca Comics & Games. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro. Tutti i partecipanti riceveranno, insieme alla mappa, un cappello di paglia in cartoncino da indossare.

La mappa e il cappello di paglia saranno distribuiti a fianco dello stand One Piece Film: Red, e negli stand dei partner One Piece presenti nell’area Japan Town.

La caccia ai personaggi nascosti: Uta, Shanks e Luffy sono nascosti dentro le mura di Lucca! Noi sappiamo dove sono e toccherà ai fan cercare il covo segreto dei tre protagonist di One Piece Film: Red. Dopo averli trovati bisognerà fotografarli e postarli su Instagram come STORIA taggando One Piece. È prevista una ricompensa molto speciale allo stand One Piece Film: Red dopo averli trovati tutti e 3!

Avvista i pirati: oltre alla mappa della Caccia al Tesoro, sarà distribuita un’altra mappa che raffigurerà 38 personaggi di One Piece Film: Red. Fotografando e segnando sulla mappa i 38 banner, uno per ciascun personaggio che saranno appesi a 38 lampioni entro le mura della città basterà andare allo stand One Piece e richiedere un premio oppure fotografa il tuo pirata preferito e postalo online con gli hashtag One Piece!

Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games, ha concluso dicendo:

Tutto quello che ruota attorno a One Piece, ma in particolare all’anteprima di One Piece Film: RED, ha a che fare con la speranza, HOPE, il tema dell’edizione 2022. La speranza in un futuro migliore, la speranza nel prossimo, la speranza di ritrovarsi insieme ad altri fan come noi, tutti nello stesso luogo, a celebrare le stesse passioni, per condividere momenti ed esperienze con entusiasmo e grande senso di gratitudine, uno dei cinque valori fondanti di Lucca Comics & Games. Quei valori che le community, più di chiunque altro, riescono ad apprezzare e amplificare. È con questo spirito che siamo onorati di ospitare nel nostro programma culturale non solo l’anteprima, non solo i grandissimi ospiti internazionali, ma soprattutto le iniziative e i fan di One Piece che certamente renderanno unica questa annata.

A proposito di One Piece: Film Red

One Piece Film: Red, atteso dai fan più accaniti e non solo, è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori, nonché il pirata che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata e il padre del nuovo personaggio Uta.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

One Piece Film Red uscirà nei cinema italiani il prossimo 1° dicembre e sarà in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale. Se siete alla ricerca dei numeri del manga o di altri gadget a tema One Piece, fate i vostri acquisti su Amazon seguendo questo link.