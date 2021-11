Tutte le novità anime Netflix in arrivo nel 2022

Manca ormai poco al 2022. Quali sono quindi le novità anime Netflix che l’anno nuovo porterà con sé? Tra le principale il nuovo film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, il film in due parti incentrato su Tristan, il figlio di Melodias (qui tutti i dettagli), la seconda stagione di Ghost in the Shell SAC_2045, con i primi 12 episodi (leggete anche questo nostro articolo per guardare i primi 8 minuti del film) e Kakegurui Twins realizzato dallo studio MAPPA (scoprite di più leggendo questo nostro articolo), mentre la quarta stagione di Aggretsuko, sarà disponibile già dal 16 dicembre (qui tutti i dettagli).

Le novità anime Netflix: tutti gli anime in arrivo nel 2022

Iniziamo con Thermae Romae Novae, l’adattamento anime dell’omonimo manga di Mari Yamazaki (potete recuperarlo su Amazon!). L’anime racconta il viaggio nel tempo di Lucius (doppiato da Kenjiro Tsuda), un designer di bagni nell’impero romano che arriva nel Giappone odierno, dove impara a conoscere la cultura delle terme nipponiche.

Inizialmente previsto per quest’anno, arriverà nel corso del 2022.

In arrivo Exception, la serie horror ambientata nello spazio basata su una nuova storia del romanziere e filmaker Hirotaka Adachi, conosciuto anche come Otsuichi. L’anime seguirà la storia dell’umanità, costretta ad abbandonare la Terra e ora alla ricerca di una nuova casa nella galassia. Un gruppo di esploratori viene spedito verso un pianeta da poco scoperto con l’obiettivo di trasformarlo nella nuova Terra.

Nel 2022 uscirà anche Vampire in the Garden, l’anime originale di Wit Studio che avrebbe dovuto esordire nel 202, che vede protagoniste Momo e Fine un’umana e la regina dei vampiri le cui strade vengono incrociate dal destino. Dal rapporto che nascerà tra le due protagoniste si determinerà la futura convivenza tra due razze che molto tempo addietro riuscirono ad accettare la reciproca presenza.

Netflix distribuirà anche gli adattamenti anime degli spin-off di Detective Conan: The Culprit Hanzawa e Zero’s Tea Time.

Kotaro wa Hitori Gurashi (Kotaro Lives Alone) è l’adattamento anime dell’omonimo manga seinen manga di Mami Tsumura, che debutterà nel corso della primavera 2022.

The Orbital Children è la nuova serie anime originale in sei episodi scritto e diretto da Mitsuo Iso, autore di Coil – A Circle of Children, che arriverà il 28 Gennaio 2022.

Potremo vedere poi Tiger & Bunny 2 nel corso della primavera 2022. La seconda stagione, riprenderà a narrare gli eventi esattamente dopo le vicende del film Tiger & Bunny – The Rising del 2014 (qui tutti i dettagli).

Infine, sempre a primavera debutterà la seconda stagione di Ultraman, che vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D).