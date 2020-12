Tutte le novità Magazzini Salani in arrivo

L’editore Salani ci ha comunicato i prossimi libri che pubblicherà nei prossimi due mesi, ovvero nel periodo di gennaio e febbraio 2021.

La prima opera si intitola Lo Scrigno Magico: un nuovo libro ufficiale dell’universo di Harry Potter, una vera e propria guida ai vari oggetti principali utilizzati nella saga letteraria di J. K. Rowling. Il libro è accompagnato da vari oggetti veri e propri per ogni affezionato delle avventure nella scuola di Hogwarts. Nello scrigno si trovano vari oggetti “di scena”: la lettera di ammissione, il biglietto del treno Hogwarts Express, la mappa del Castello, gli spettacoli di Luna Lovegood, un taccuino con matita del binario 9 e ¾, l’elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie per frequentare la scuola e vari adesivi. Saranno inoltre inclusi vari approfondimenti sul film, con testimonianze dirette degli attori principali della serie.

Lo Scrigno Magico arriverà in libreria il prossimo 11 gennaio 2021 al prezzo di 22,90 euro.

Minecraft: Giga Trucchi e Segreti è una guida indipendente e non ufficiale, ora in versione aggiornata, che contiene tanti trucchi e segreti di Minecraft, oltre a un elenco di mostri, palazzi, fumetti, ricette. Tutto quello che serve per diventare veri esperti del titolo Mojang.

Minecraft: Giga Trucchi e Segreti arriverà in libreria il prossimo 14 gennaio 2021 al prezzo di 14,90 euro.

Il Gatto, il Mago e l’Inquisitore è una sorta di ibrido tra un fantasy e un thriller storico ed è ambientato in una versione alternativa dell’Europa del ‘500 popolata da streghe e inquisitori, demoni, spiriti, folletti, maghi e truffatori.

I protagonisti sono due gatti inseparabili, uno di questi è stato dotato del dono della parola e dell’immortalità dal suo padrone Enrico Cornelio Agrippa: filosofo, mago, medico e alchimista. Insieme i due girano per l’Europa girandone le corti per guadagnarsi da vivere liberando le città dalle entità che le perseguitano, ma anche per fuggire dalle grinfie della Chiesa. Le loro avventure saranno sconvolte dall’incontro con Metz, una presunta strega anch’ella perseguitata.

Il Gatto, il Mago e l’Inquisitore arriverà in libreria il prossimo 21 gennaio 2021 al prezzo di 14,90 euro.

Le Streghe è un romanzo di avventura che vede un giovane protagonista fronteggiare la minaccia delle streghe che hanno imparato a mimetizzarsi tra la gente comune, travestendosi e celando le loro peculiari fattezze. Tutte loro odiano i bambini ed è per questo che il protagonista dovrà fronteggiarle, aiutato dalla sua saggia nonna, e trovare il coraggio di opporsi al piano della Strega Suprema per salvare tutti i bambini d’Inghilterra.

Le Streghe arriverà in libreria il prossimo 21 gennaio 2021 al prezzo di 14,90 euro.

La Magia del Riordino è una storia illustrata sul grande potere che ha il mantenere l’ordine nella nostra vita, seguendo gli insegnamenti di un’adorabile versione disegnata di Marie Kondo.

Protagonista della storia è Chiaki, una ragazza di quasi trent’anni molto disordinata. Una cattiva abitudine che si riflette nella sregolatezza della sua vita. Dopo un periodo di sfortuna in amore, ella conosce un nuovo ragazzo, il suo nuovo vicino. Nel tentativo di fare colpo su di lui, ella decide di chiedere aiuto a Marie Kondo per risistemare la sua casa. Gradualmente riuscirà a mettere ordine non solo la sua casa, ma anche la sua vita.

La Magia del Riordino arriverà in libreria il prossimo 21 gennaio 2021 al prezzo di 14,90 euro.

Stranger Things: Soffiando sul Fuoco è una graphic novel ufficiale dell’omonima serie Netflix che racconta una storia inedita che si collegherà con la nuova stagione.

I protagonisti di questa avventura sono due ragazzi scappati dal laboratorio Hawkins, in cui sono stati degli esperimenti del dottor Brenner. Una volta liberi, i due cercano di vivere una vita normale, finché non vengono a sapere della chiusura del laboratorio. Decidono quindi di partire alla ricerca di Nove, una ragazza con poteri pirocinetici con uno stato mentale molto compromesso, soggetto a violente allucinazioni e tristemente pericolosa per sé stessa e per gli altri. Nel corso della loro ricerca i due rintracceranno anche Otto, fuggita anni prima dal laboratorio, grazie alla quale verranno a conoscenza di diversi segreti legati al loro passato.

Stranger Things: Soffiando sul Fuoco arriverà in libreria il prossimo 4 febbraio 2021 al prezzo di 16,90 euro.

Lyon: Le Storie del Quartiere è una nuova avventura che prende spunto dalla sua serie YouTube.

Lyon e i suoi amici si ritroveranno costretti a dormire in una foresta, coperti solamente con un sacco a pelo. Qui un misterioso sconosciuto li prenderà di mira per un motivo ancora più misterioso. I ragazzi dovranno ricorrere a tutto il loro coraggio e ingegno per uscire da questa situazione.

Lyon: Le Storie del Quartiere 11 arriverà in libreria il prossimo febbraio 2021 al prezzo di 15,90 euro.

Chibi è una sorta di manuale illustrato che vi mostrerà tutto il necessario per imparare a disegnare nello stile super deformed degli adorabili personaggi dai grandi occhi. Adatto sia ai lettori alle prime armi, ma anche per i meno profani. In questo libro colorato impareremo a disegnare chibi standard, animali, vestiti e mostricciattoli. Dall’utilizzo degli strumenti di base allo studio delle proporzioni, fino alla creazione di espressioni e alla padronanza delle pose.

Chibi arriverà in libreria il prossimo 18 febbraio 2021 al prezzo di 13,90 euro.