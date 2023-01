Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore di febbraio 2023. Da segnalare il secondo volume di Eternity e la ristampa de La Palude dei Forzati di Zagor.

Autori: Moreno Burattini e Mario Laurenti

Formato: 400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

Prezzo: € 15,00

Autori: Davide Barzi e Francesco De Stena

Formato: 128 pagine – 22 x 31 cm, B/N, cartonato

Prezzo: € 20,00

Torino, giugno 1881: durante uno spettacolo di marionette, il figlio del Re d’Italia viene rapito. Cesare Lombroso si trova direttamente coinvolto nella faccenda e con un unico indizio a disposizione: uno strano naso di legno. Ritornano gli accurati disegni di Francesco De Stena e gli intriganti testi di Davide Barzi in un nuovo libro con protagonista il celebre alienista, nelle vesti di investigatore suo malgrado nell’Italia di fine ’800, questa volta in trasferta a Firenze, dove incontrerà niente meno che l’autore di Pinocchio.

Autori: Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi e Fernando Fusco

Formato: 496 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

Prezzo: € 16,00

Ritorna in una nuova edizione il volume che riunisce le due avventure che compongono la saga imperdibile scritta da Gianluigi Bonelli, ripresa da Claudio Nizzi e disegnata dal Maestro Fernando Fusco. Ex cacciatore di scalpi, Paul Balder, detto “El Carnicero”, è uno spietato allevatore che ingrandisce il suo ranch terrorizzando gli onesti confinanti. Sconfitto da Tex e dai suoi pards, che lo credono morto, Balder ricomparirà anni dopo, mettendo in atto un diabolico piano per ottenere vendetta.