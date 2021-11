Grazie al catalogo Anteprima 363 apprendiamo i primi dettagli e gli albi del Free Comic Book Day Italia 2021. L’evento vede unire gli sforzi congiunti di Panini Comics, con tutte le sue etichette, Star Comics, con tutte le sue etichette, Sergio Bonelli Editore e saldaPress per offrire a nuovi ed abituali lettori una selezione di albi gratuiti che saranno disponibili nelle fumetterie aderenti in tutta Italia.

Vediamoli insieme nel dettaglio, comprese le fumetterie aderenti all’iniziativa.

Tutti gli albi del Free Comic Book Day Italia 2021

Il Free Comic Book Day Italia 2021 inizierà ufficialmente il prossimo 2 dicembre e che durerà l’intero mese (fino ad esaurimento scorte degli albi) e metterà a disposizione dei lettori e degli avventori delle fumetterie aderenti ben 15 albi gratuiti che daranno un assaggio delle nuove serie in uscita per i vari editori nel corso del 2022.

Gli albi del Free Comic Book Day Italia 2021 Panini Comics

BATMAN – FEAR STATE

Arriva il FCBD Italia e in casa DC la superstar assoluta è Batman, con due storie che fanno da preludio all’evento Fear State! Nella prima, le superstar James Tynion IV e Jorge Jiménez mettono in campo le paure più terribili del Cavaliere oscuro… nella seconda, John Ridley e Travel Foreman ci danno un assaggio della nuova serie con protagonista Jace Fox, il nuovo Batman visto in Future State!

TOPOLINO – CRONACHE DEGLI ANTICHI REGNI

In un mondo ancora sconosciuto, dove i vascelli da prateria di Vastiplano trasportano attraverso il Deserto Cupo i preziosi carichi di fuocolento provenienti dalla gelida Flamoch, Paperhin, lord Topol e la Reginella Acquamarina devono salvare i loro regni dal flagello d’inspiegabili tempeste! Sembra pura fantasia (anzi, fantasy), ma è molto, molto di più…

AVENGERS/HULK 2021

Il team regolare di Avengers formato da Jason Aaron (Thor) e Iban Coello (Deadpool) ci racconta una storia in cui fanno il loro debutto i terribili Signori del Male, una minaccia multiversale che gli eroi più potenti della Terra affronteranno su Avengers 40. La lotta s’accende! Donny Cates (Venom, Thor) e Ryan Ottley (Amazing Spider-Man) sono gli incredibili autori che avranno il compito di rilanciare il Golia Verde con una nuova serie regolare a febbraio, dopo i fasti de L’Immortale Hulk. E tutto incomincia qui!

SPIDER-MAN/VENOM 2021

Tre racconti che presentano altrettanti Marvel-eventi del 2022! L’inizio della nuova Venom fifirmata dal trio britannico Al “Immortale Hulk” Ewing, Ram V (Justice League Dark) e Bryan Hitch (Ultimates)! Beyond, la saga del nuovo Arrampicamuri che leggerete sul quindicinale Amazing Spider-Man! E Devil’s Reign, il crossover di Daredevil che rilancerà la collana di Chip Zdarsky e Marco Checchetto!

SHANGRI-LA FRONTIER

Per Rakuro Hizutome nessun videogame è troppo brutto per essere giocato; anzi, lui adora proprio quei titoli che chiunque altro rififiuterebbe di completare. Adesso però è determinato a misurarsi con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Ovviamente, saltando a pie’ pari il tutorial. Sarà all’altezza della sfifida? Scopritelo in un manga che fonde ironia e azione con le tematiche tipiche di MMORPG e JRPG

BRZRKR

Questa è la storia di un guerriero la cui esistenza è fatta solo di violenza e che ovunque vada lascia dietro di sé una tragica scia di sangue. Ora è al servizio degli Stati Uniti, per i quali compie le missioni più estreme nella speranza di ottenere l’unica cosa che non può avere. L’esordio fumettistico della star hollywoodiana Keanu Reeves: un concentrato di azione e di colpi di scena, uno dei casi editoriali del 2021 negli States

Gli albi del Free Comic Book Day Italia 2021 Star Comics

A SIGN OF AFFECTION

Yuki è una tranquilla studentessa universitaria, affetta da sordomutismo fifin dalla nascita. L’incontro fortuito con l’affascinante Itsuomi, un ragazzo della sua stessa università, cambierà totalmente le sue giornate. Finalmente arriva in Italia uno degli shojo manga più apprezzati degli ultimi anni, vincitore anche del premio di “Fumetto shojo più consigliato dai librai giapponesi” nell’aprile 2021.

KAIJU NO. 8

Mina Ashiro è il capitano della Terza Divisione delle Squadre di Difesa Speciali istituite per combattere i Kaiju. Kafka Hibino, amico d’infanzia di Mina, decide di tentare per un’ultima volta l’esame per l’ammissione ai corpi di difesa, ma una creatura s’insinua nel suo corpo trasformandolo in un uomo- Kaiju, facendolo fifinire nella lista nera delle stesse Forze di Autodifesa con il nome in codice “Kaiju No. 8”…

SWEET HOME

Hyun Cha è uno studente di diciotto anni che si vede costretto a lasciare la propria casa e a trasferirsi in un piccolo appartamento. Dopo aver perso ogni sogno e aspettativa per il futuro, pianififica di togliersi la vita. Tuttavia, qualche giorno prima della data prefifissata, una misteriosa malattia inizia a diffondersi tra la popolazione e le persone cominciano a trasformarsi in… mostri! Il famoso webcomic coreano che ha ispirato la celebre serie horror di Netflflix approda in Italia in formato cartaceo!

IL DURO LAVORO DI MUSUBU

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, ha inizio un’esilarante commedia romantica assolutamente da non perdere!

DEEP BEYOND

In un futuro prossimo, la Terra è devastata dalle terribili conseguenze del millennium bug. La sopravvivenza dell’umanità è nelle mani di un piccolo gruppo: scienziati che cercano di capire e studiare cosa si nasconde nelle profondità degli abissi. The 100 incontra Low, con un pizzico di Death Stranding nella nuovissima serie thriller fantascientifica (già hit internazionale) firmata Mirka Andolfo.

FAR CRY – LE LACRIMEDI ESPERANZA

La dipendenza di Juan Cortez è la guerriglia. Questa volta, il destino lo ha portato a Santa Costa, un paese del Sud America. L’assassinio di un generale è l’evento scatenante che serve per far esplodere la polveriera… Il lettore sarà catapultato negli oltraggiosi retroscena del più recente capitolo di Far Cry, una saga che è stata capace di definire un genere intero.

Gli albi del Free Comic Book Day Italia 2021 Sergio Bonelli Editore

SIMULACRI

La nuova serie nata dalla fantasia di Marco Bucci e Jacopo Camagni che vedrà la luce nel 2022! Un gruppo di ragazzi, solo apparentemente scanzonati, collegati tra loro da rapporti torbidi e da un mistero dai risvolti sovrannaturali… Di ambientazione totalmente italiana, Simulacri è un manifesto della social-media- generation che vi sorprenderà con continui cambi di registro, come un inquietante gioco di scatole cinesi.

Gli albi del Free Comic Book Day Italia 2021 Star Comics

TWO MOONS

Lo sceneggiatore statunitense John Arcudi e il disegnatore italiano Valerio Giangiordano presentano Two Moons, una nuova serie targata Image Comics che coniuga alla perfezione l’ambientazione storica di uno dei più sanguinosi capitoli della storia americana, la Guerra Civile, ad atmosfere squisitamente folk-horror.

CROSSOVER

Cosa unisce i personaggi di quasi tutti i supereroi degli universi a fumetti e i loro rispettivi creatori? La risposta la troverete in Crossover, la nuova serie best-seller di Image Comics, ideata e scritta dall’inarrestabile Donny Cates – tra gli sceneggiatori più apprezzati del momento – e dall’eccellente Geoff Shaw, la coppia già autrice di Thanos Vince, Buzzkil, God Country e The Paybacks!

Le fumetterie aderenti al Free Comic Book Day Italia 2021

Questo invece è l’elenco delle fumetterie aderenti al Free Comic Book Day Italia 2021: