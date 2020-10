Tutti gli annunci Edizioni Star Comics a Lucca Changes

Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza di Edizioni Star Comics di Lucca Changes in cui l’editore perugino ha presentato tutte le più importanti novità editoriali che vedremo sugli scaffali a partire dai primi mesi del 2021.

Fra gli annunci spiccano l’arrivo in Italia del manga di Super Dragon Ball Heroes, spin-off fuori continuity della saga di Dragon Ball, e il lancio del fumetto di Sweet Paprika ovvero il progetto animato di Mirka Andolfo.

Gli annunci Edizioni Star Comics a Lucca Changes

I grandi ritorni

SHAMAN KING FINAL EDITION di Hiroyuki Takei, Serie di volumi 35, conclusa, Aprile 2021

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.

CARD CAPTOR SAKURA 25TH ANNIVERSARY EDITION di CLAMP, Serie di 9 volumi, conclusa, Maggio 2021

Sakura Kinomoto, vivace bambina di 10 anni, trova nella biblioteca del padre un libro dal nome The Clow. Dopo aver aperto questo misterioso libro ed aver rotto il sigillo, compare un buffo animaletto parlante, chiamato Kerberus, che si proclama come Guardiano del Sigillo, cioè colui che deve proteggere il libro e le carte all’interno contenute. Ma con la rottura del sigillo, le Clow Card sono state liberate, o e ora spetta a Sakura il compito di catturarle, aiutata da Kero-chan.

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION di Makoto Kobayashi, Serie di 8 volumi, conclusa, Marzo 2021

Michael non è un gatto. Michael è tutti i gatti del mondo. Michael è la somma di tutti gli atteggiamenti del più popolare felino del nostro pianeta. Curioso, coccolone, cacciatore, astuto, malizioso, ingenuo… Quanti altri aggettivi, con relativi sinonimi e contrari, potrebbero essere attribuiti a lui, il signor gatto. Makoto Kobayashi indaga su tutti gli aspetti della vita grottesca, e del mondo che ruota attorno a loro, perché se l’uomo è padrone del mondo, il gatto è padrone dell’uomo. E sa di esserlo.

Always the best

ONE PIECE STAMPEDE ROMANZO di Eiichiro Oda, Takashi Otsuka, Atsuhiro Tomioka, Tatsuya Hamazaki; Volume unico; Marzo 2021

La più grande fiera di pirati, sui pirati e per i pirati: Il Festival dei Pirati. Rufy e il resto della ciurma ha ricevuto un invito dal suo organizzatore, Buena Festa, conosciuto da chiunque come il Maestro dei Festival. Arrivando scoprono un posto fantastico impreziosito da padiglioni bellissimi e tantissimi pirati, inclusi quelli della Generazione Peggiore. Tutti sono subito in fermento, ma…

ONE PIECE STAMPEDE ANIME COMICS di Eiichiro Oda, AA. VV.; Miniserie in 2 volumi, conclusa; Maggio 2021

SUPER DRAGON BALL HEROES MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO di Akira Toriyama, Yoshitaka Nagayama; Serie di 3 volumi, in corso; Maggio 2021

Chronoa, la Kaiohshin del Tempo, deve preservare le linee temporali e il corretto scorrere degli eventi storici. Assieme ai guerrieri della Pattuglia Temporale, la guardiana del Tempo dovrà combattere la demoniaca Towa, intenzionata a radunare le Sfere del Drago Oscure per restituire i poteri allo stregone Magicabula affinché questi possa rompere il sigillo dell’Oscuro Regno Demoniaco e trascinare il mondo nel caos. I fantastici eroi di DRAGON BALL ritornano in questo what if ispirato a una serie di videogame e card game incredibilmente popolari in Giappone!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE: TWO HEROES ANIME COMICS di Kohei Horikoshi; Volume unico; Aprile 2021

Dopo la light novel, Star Comics porta in Italia anche l’Anime Comics tratto da questo avvincente lungometraggio uscito anche nelle sale italiane. Midoriya e compagni dovranno affrontare un’avventura fuori programma dandoci tra l’altro occasione di scoprire qualcosa di più sul passato del mitico Allmight. Il grande Hero si reca infatti sulla gigantesca isola artificiale di I-Island per incontrare un vecchio amico, il geniale scienziato Dave, e la figlia di quest’ultimo, Melissa. Ma c’è qualcuno che, con l’obiettivo di distruggere la società degli Heroes, trama in segreto e si prepara a colpire proprio durante il grande raduno scientifico in programma sull’isola…

Shojo power

AKAGAMI NO SHIRAYUKI-HIME di Sorata Akizuki; Serie di 22 volumi, in corso; Aprile 2021

Shirayuki è una ragazza dai lunghi capelli rossi che incontra il famoso, ma stupido, principe Raji. Questi appena la vede le ordina di diventare una sua concubina. Terrorizzata dall’idea, senza un posto dove rifugiarsi, decide di tagliarsi i capelli e fuggire decide di fuggire in un paese vicino attraversando un fitto bosco. Qui incontra Zen, un ragazzo che curerà le sue ferite… Dopo il grande successo di YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA, diamo il benvenuto a Shirayuki in questa nuova, emozionante epopea shojo-fantasy!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN di Keiko Iwashita; Serie di 9 volumi, in corso; Maggio 2021

A causa di particolari circostanze familiari, la liceale Miko si trasferisce presso la pensione dello zio. Il primo giorno non inizia nel migliore dei modi: lungo la via verso la nuova casa s’imbatte in un tizio dall’apparenza poco raccomandabile che comincia a seguirla! Ma era tutto un malinteso: il “tizio” in questione non era un malintenzionato, e non la stava seguendo; semplicemente stava tornando a casa – la stessa di Miko, in quanto Matsunaga – questo il suo nome – è un giovane designer che vive proprio nella pensione dello zio, assieme a una schiera di altri inquilini piuttosto… insoliti. Come si evolverà la nuova vita di Miko lontano dai genitori, a contatto con adulti stravaganti e bizzarri? Riuscirà ad adattarsi a nuovi ritmi e nuovi impegni? E soprattutto… che rapporto finirà con l’instaurare col brusco ma premuroso Matsunaga-san? Uno degli shojo manga contemporanei più briosi e maggiormente apprezzati e richiesti dalla community internazionale, con un protagonista maschile decisamente da urlo!

Let it queer

I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP di Naoko Kodama; Volume unico; Aprile 2021

Moritomo è continuamente pressata dai suoi genitori, che vogliono che si sposi (con un uomo). La sua kohai le suggerisce di sposarsi, così da zittire finalmente i genitori. La kohai, innamorata da tanto tempo della senpai, alla quale si era già dichiarata una volta, decide di proporre se stessa come sposa, dato che in Giappone è possibile sposarsi in determinate condizioni anche se si è una coppia omosessuale. Cosa riserverà la vita di coppia a queste due giovani donne? Un’opera frizzante che denuncia in chiave comica le anacronistiche pressioni e aspettative che numerose donne adulte si trovano ad affrontare da parte di famiglia e società.

MY GENDERLESS BOYFRIEND di Tamekou; Serie di 3 volumi, in corso; Agosto 2021

Wako e il suo ragazzo non hanno una relazione molto comune. Lei lavora presso una casa editrice, mentre lui… è ossessionato dal trucco e dalla moda e cerca di farsi bello per la sua fidanzata, mentre agli occhi degli altri sembra in tutto e per tutto una ragazza. La loro rapporto, spesso frainteso come una relazione fra due ragazze, darà vita a innumerevoli incomprensioni, gag e situazioni comiche fuori dall’ordinario, lasciando anche spazio a tanta dolcezza e romanticismo. Un manga divertente e a tratti geniale che riesce a toccare con garbo e delicatezza la tematica genderless e la vita di coppia.

LIFE – CAMMINANDO SULLA LINEA di Miya Tokokura; Volume unico; Giugno 2021

Il serio Ito e lo spensierato Nishi sono due studenti che si incontrano casualmente mentre fanno il loro “gioco della linea” tornando da scuola. Col tempo i due diventano amici, ma piano piano Ito comincia a nutrire dei forti sentimenti per Nishi e un giorno, improvvisamente, lo bacia. Il tempo passa, i due crescono e il loro rapporto di sviluppa… ma le pressioni del mondo che li circonda comincia a diventare sempre più insopportabile. Che i sogni e l’amore della giovinezza debbano piegarsi a ciò che la società richiede a due uomini adulti? Una storia delicata e dolceamara, estremamente concreta e realistica, ma capace di toccare davvero il cuore dei lettore con una semplicità straziante. Vincitore nel 2018 del Chil Chil BL Awards nella categoria “Best Comics” e Kono BL ga yabai, da poco è stato celebrato in patria anche con un live action.

MY SON IS PROBABLY GAY di Okura; Serie di 3 volumi, in corso; Aprile 2021

Una graziosa commedia slice of life su di un giovane ragazzo gay di nome Hiroki, che vive tutti gli affanni dell’adolescenza cercando di nascondere – con fatica, visto che è bonaccione e sincero – il suo orientamento sessuale alla sua famiglia. L’opera analizza il punto di vista di sua madre, Tomoko, una donna dolce, ma non ingenua, che intuisce l’orientamento sessuale del figlio, ma cerca in tutti i modi di sostenerlo, senza mai forzarlo. Fra una gaffe e l’altra si snoda una commedia graziosa, positiva e dai toni leggeri ma ricca di spunti di riflessione, che punta i riflettori su temi sempre attuali come il rapporto genitori e figli e il coming-out, ma soprattutto sull’importanza dell’accettazione di sé e degli altri

Si salvi chi può

MASHLE di Hajime Koumoto; Serie di 3 volumi, in corso; Autunno 2021

In un mondo alternativo in cui la magia viene utilizzata ogni giorno anche per l’azione più banale, nascere senza poteri è una disgrazia, e chi di poteri non ne ha viene considerato un indesiderabile e messo da parte o espulso dalla società. Mash, il protagonista, è un orfanello senza poteri magici che viene trovato da un anziano di buon cuore, che lo cresce nel profondo della foresta lontano da tutto e tutti per proteggerlo. I principali interessi di Mash sono i bignè alla crema e il culturismo, tanto che passa le sue giornate ad allenarsi, acquisendo una forza sovrumana. Ma la sua vita e quella del padre adottivo vengono messe in pericolo il giorno in cui un tipo losco scopre il loro segreto e li ricatta: li lascerà in pace soltanto se Mash si iscriverà all’Accademia Magica Easton – una sorta di Hogwarts in cui solo i maghi più talentuosi vengono accettati – e dimostrerà di avere i poteri necessari per diventare il mago dell’anno. Mash accetterà la difficilissima sfida? I suoi muscoli e la forza che lo contraddistingue riusciranno a permettergli di prevalere fra incantesimi e sfide di stregoneria? Grazie al suo riuscito mix di commedia e azione iper spettacolare, nonché di gustose citazioni da celebri universi letterari magici ma anche da opere iconiche del panorama manga, Mashle si è rapidamente affermato come una delle più recenti rivelazioni di quella straordinaria fucina di successi che è «Weekly Shonen Jump», raccogliendo consensi su consensi tanto in patria quanto all’estero!

SWEET PAPRIKA di Mirka Andolfo; Miniserie in 2 volumi; Primavera 2021

In un universo alternativo popolato da angeli e diavoli, la giovane Paprika, newyorchese di origini italiane, è una workaholic dedita anima e corpo alla causa della casa editrice dove lavora. Il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per se stessa e per i suoi cari. Finché a portare scompiglio nella sua vita farà la sua comparsa… un principe azzurro sul cavallo bianco? No, a intromettersi rocambolescamente nella sua vita sarà il sornione Dill, un corriere ingenuo e avvenente dal fare “angelico” assolutamente lontano dal suo mondo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità e il suo stile di vita per scoprire cosa desidera veramente? Una cosa è certa: l’incontro-scontro di due caratteri e “stili” così diametralmente opposti daranno vita a un irresistibile terremoto di fraintendimenti, gag e situazioni dolcemente piccanti – senza togliere spazio a tematiche importanti che riguardano l’universo femminile, l’integrazione e l’accettazione di se stessi. Una commedia sexy a metà tra il diario di Bridget Jones e Sex & The City, con un tocco de Il Diavolo veste Prada: Sweet Paprika è una fiaba contemporanea divertente e accattivante a metà tra il fumetto occidentale e il manga. Un progetto editoriale di cui Star Comics e l’autrice di Sacro/Profano, Contronatura e Mercy – nonché di numerosi progetti internazionali per editori del calibro di DC Comics e Marvel Comics – vanno molto fieri e che sarà uno dei titoli più attesi del 2021, visto anche il successo che hanno avuto gli sketch postati dall’autrice sui suoi canali social.