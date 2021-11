Si è celebrato ieri il Disney Plus Day caratterizzato, come era lecito aspettarsi, da una lunga serie di annunci e anticipazioni legati ai titoli in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming e anche a quelli in lavorazione. Facciamo una rapida carrellata e scopriamo insieme tutti gli annunci Marvel e Star Wars dal Disney Plus Day.

Tutti gli annunci Marvel e Star Wars dal Disney Plus Day

Gli annunci Marvel

Moon Knight: Oscar Isaac è Moon Knight l’alter-ego di Marc Spector, un ex agente della CIA che è stato quasi ucciso da un terrorista di nome Bushman ma che viene salvato dal dio della luna Khonshu. Dopo aver sconfitto Bushman diventa il Cavaliere della Luna e inizia a indossare il costume tutto bianco simbolo inequivocabile del personaggio. Moon Knight è diretto dall’executive producer Mohamed Diab; Jeremy Slater è capo sceneggiatore. La serie arriverà su Disney+ nel 2022.

She-Hulk: Tatiana Maslany è She-Hulk/Jennifer Walters, un avvocato specializzato in casi legali riguardanti i superuomini. She-Hulk accoglierà nella serie una schiera di personaggi Marvel, tra cui Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, e Abominio, interpretato da Tim Roth. La nuova serie comedy in arrivo su Disney+ nel 2022 è diretta dall’executive producer Kat Coiro insieme a Anu Valia. L’executive producer Jessica Gao ha il ruolo di capo sceneggiatrice.

Ms. Marvel vede per la prima volta sullo schermo Kamala Khan, un’americana pakistana di 16 anni di Jersey City. Aspirante artista, avida giocatrice e scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan degli Avengers e di uno in particolare, Capitan Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ottiene i super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, aka Ms. Marvel. La serie è diretta dagli executive producer Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con l’executive producer Bisha K. Ali nel ruolo di capo sceneggiatrice. Ms. Marvel debutterà su Disney+ nell’estate del 2022.

Echo: Alaqua Cox torna a vestire i panni di Maya Lopez, personaggio verrà introdotto in Hawkeye

Ironheart: Dominique Thorne sarà Riri Williams, una geniale inventrice che crea l’armatura più all’avanguardia dai tempi di Iron Man

Agatha – House of Harkness: Kathryn Hahn torna a vestire i panni del personaggio che ha interpretato in WandaVision. Jack Schaefer torna come executive producer e capo sceneggiatore

Secret Invasion: Samuel L. Jackson torna nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull Talos, due personaggi incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento ispirata al crossover a fumetti vede protagonista una fazione di Skrull mutaforma infiltrata sulla Terra da anni

The Guardians of the Galaxy Holiday Special: uno speciale scritto e diretto da James Gunn, regista di Guardiani della Galassia

X-Men ’97: la serie animata esplorerà nuove storie nell’iconica timeline degli anni novanta della serie animat originale. Beau DeMayo è executive producer e capo sceneggiatore

What If…? Stagione 2: dopo aver ingaggiato i Guardiani della Galassia per fermare Infinity Ultron, l’Osservatore torna nella seconda stagione di What If…? per incontrare nuovi eroi ed esplorare nuovi suggestivi mondi nel Multiverso sempre in espansione dell’MCU. Diretto dall’executive producer Bryan Andrews con l’executive producer AC Bradley come capo sceneggiatrice

Spider-Man – Freshman Year: una serie animata che segue Peter Parker nel suo viaggio per diventare Spider-Man nell’MCU, con un percorso mai visto prima d’ora e uno stile che celebra le origini a fumetti del personaggio. L’executive producer Jeff Trammel è capo sceneggiatore

I Am Groot: una serie di corti originali che esplorano i giorni di gloria di Baby Groot che cresce e si mette nei guai, tra le stelle. Diretto dalla executive producer Kirsten Lepore

Marvel Zombies: la serie animata che reinventa l’Universo Marvel mentre una nuova generazione di eroi combatte un’epidemia zombie in drammatica espansione. Diretto dall’executive producer Bryan Andrews

Gli annunci Star Wars

Willow – La Serie: Warwick Davis ha presentato il cast, che include Ruby Cruz (Omicidio a Easttown), Erin Kellyman (The Falcon and The Winter Soldier), Ellie Bamber (The Serpent), Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home), Amar Chadha Patel (The Third Day) e Dempsey Bryk (The Birch). La Serie arriverà in esclusiva su Disney+ nel 2022.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) e la regista Deborah Chow condividono un primo sguardo esclusivo alla serie con immagini del dietro le quinte e una concept art. La serie originale Disney+ Obi-Wan Kenobi debutterà nel 2022 sulla piattaforma streaming.

Sotto l’elmo – sulle orme di Boba Fett: Disney+ celebra le origini e l’eredità del leggendario cacciatore di taglie di Star Wars, Boba Fett, in uno speciale contenuto dedicato, dal titolo Sotto l’elmo – sulle orme di Boba Fett, ora in streaming su Disney+.

