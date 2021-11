Si è celebrato ieri il Disney Plus Day caratterizzato, come era lecito aspettarsi, da una lunga serie di annunci e anticipazioni legati ai titoli in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming e anche a quelli in lavorazione. Facciamo una rapida carrellata e scopriamo insieme tutti gli annunci Star e National Geographic dal Disney Plus Day.

Per chi desidera entrare a far parte della community Disney Plus: fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione, potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€ (successivamente 8,99€/mese).

Tutti gli annunci Star e National Geographic dal Disney Plus Day

Gli annunci National Geographic

Benvenuto sulla Terra: porta il pubblico a esplorare le più grandi meraviglie della terra insieme a Will Smith, in una straordinaria avventura intorno al mondo che capita una sola volta nella vita. La serie originale in sei episodi di National Geographic arriverà su Disney+ dall’8 dicembre 2021.

America The Beautiful: I cieli spaziosi, le onde ambrate del grano e le maestose montagne viola sono protagonisti nella nuova serie in sei episodi disponibile su Disney+ nel 2022.

Limitless con Chris Hemsworth: tutto il potenziale del corpo umano è al centro di questa nuova serie originale Disney+ di National Geographic che sarà disponibile in streaming dal 2022.

Gli annunci Star

Rosaline: un nuovo inedito approccio comico al Romeo e Giulietta di Shakespeare in cui la classica storia d’amore è raccontata dalla prospettiva della cugina di Giulietta, Rosaline… che guarda caso è l’ex fidanzata di Romeo. Interpretato da Kaitlyn Dever e diretto da Karen Maine, il film debutterà nel 2022.

The Princess: un irriverente film d’azione ambientato in un mondo fiabesco. Joey King interpreta una giovane reale che si sente più a suo agio con una spada che con un diadema e deve salvare il suo regno da mercenari spietati. Diretto da Le-Van Kiet, il film debutterà nell’estate del 2022.

Prey: nuovo ingresso nel franchise di Predator, Prey debutterà nell’estate del 2022. Ambientato nel mondo dei Comanche 300 anni fa, l’action-thriller segue Naru, un’abile guerriera che protegge ferocemente la sua tribù contro un predatore alieno altamente evoluto. Diretto da Dan Trachtenberg, il film debutterà nell’estate del 2022.

No Exit: uno straziante suspense-thriller segue Darby Thorne, interpretata da Havana Rose Liu, una giovane donna che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare rifugio in un’area di sosta autostradale insieme a un gruppo di sconosciuti. Il film debutterà nel 2022.

L’offerta di Disney+